Chi sono gli ex di Loredana Bertè?/ Drammi, violenza e due matrimoni finiti: da Roberto Berger a Bjorn Borg

Tutti gli ex fidanzati di Loredana Bertè: da Panatta a Red Canzian

La vita privata di Loredana Bertè è stata costellata di drammi, non solo in famiglia ma anche in amore. La celebre cantante ha dovuto fare i conti con amori finiti, grandi delusioni e anche violenze, come da lei stessa raccontato in varie occasioni. Loredana ha però vissuto grandi amori e con volti molto noti del mondo dello spettacolo, della music a e dello sport.

Loredana Bertè/ I grandi successi e le violenze che lacerano il cuore: "Fui massacrata di calci e botte..."

Tra gli amori più celebri di Loredana Bertè c’è il tennista Adriano Panatta, che occupò per diverso tempo le pagine della cronaca rosa degli anni Settanta. La cantante si innamorò poi di Red Canzian, celebre cantante dei Pooh; poi ebbe una storia con Mario Lavezzi. Fu una storia di grande passione, ma rimase tra loro solo un rapporto puramente lavorativo. Le storie più importanti avute dalla cantante sono però quelle diventate dei matrimoni.

Loredana Berté torna sui social dopo l'operazione/ "Il chirurgo mi ha dato l'ok"

Gli ex mariti di Loredana Bertè: grandi passioni, violenza e rotture

Dopo anni turbolenti nelle questioni di cuore, Loredana Bertè ritrovò la serenità con Roberto Berger, erede dell’imprenditore miliardario del caffè Hag. Neon è chiaro come sia realmente cominciata la loro relazione d’amore, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Dopo 4 anni di amore intenso però si lasciarono.

Nel 1989 Loredana Bertè sposa allora il famoso tennista Bjorn Borg, e quella che la attende è una storia tormentata e dolorosa. Risse, violenze, droga: tra le cose più forti raccontate dalla cantante dell’ex marito c’è la seguente “Non sono stata una moglie felice. L’ultimo marito, Borg, l’ho lasciato prendendolo a mazzate da baseball, perché mentre eravamo in hotel insieme ha ‘ordinato’ al telefono due prostitute, come se stesso ordinando un club sandwich”.

Loredana Bertè rompe il silenzio dopo l'operazione: come sta?/ "Non vedo l'ora..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA