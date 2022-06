Chi sono gli ex fidanzati di Maria Laura De Vitis?/ Il gossip su Giorgio Manetti e…

Maria Laura De Vitis è stata la compagna di Paolo Brosio: “sono stata criticata…”

Maria Laura De Vitis ha alle spalle una travagliata storia d’amore con Paolo Brosio. I due si erano conosciuti prima dell’ingresso di Brosio nella casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo in molti avevano accusato la De Vitis di aver iniziato la relazione con Brosio solo per una questione di visibilità. In un’intervista al Corriere della Sera, Maria Laura aveva confidato: “Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito”. Tra Maria Laura e Paolo Brosio ha pesato la differenza d’età. La De Vitis è sempre rimasta delusa dalle polemiche: “All’inizio sono stata criticata moltissimo . Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona”.

Maria Laura De Vitis ha infatti rivelato: “Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”. Maria Laura ha poi rivelato: “Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito, probabilmente perché ha visto alcune foto che mi ritraggono insieme a un altro ragazzo. E’ una persona che sto frequentando”.

Si era vociferato di un flirt poi tra Maria Laura De Vitis e Giorgio Manetti. Il Settimanale Novella 2000 li aveva paparazzati assieme durante una serie di eventi collaterali al Festival di Sanremo. Stando a quanto riportato da Novella 2000 tra i due potrebbe esserci del tenero ma non è arrivata alcuna conferma o smentita dai diretti interessati. Giorgio Manetti aveva però smentito la relazione con Maria Laura: “È stata solo una foto. Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival. Abbiamo trascorso due giorni insieme, ma non eravamo da soli. La foto è stata pubblicata, e io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare. Si sono tutti scatenati: hanno commentato, ne hanno dette di ogni! È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni”.

Nel corso dell’Isola dei Famosi, Maria Laura ha manifestato interesse nei confronti di Luca Daffrè. Al momento Maria Laura però sarebbe fidanzata con il rapper Lorenzo Orsini. Infatti, il ragazzo ha spiegato di avere con l’ex pupa una relazione che va avanti da oltre un anno: “L’ho conosciuta a Modena. Lei è di Reggio Emilia. Attraverso amici in comune ci siamo presentati in un locale a Modena. Eravamo precisamente nel bar Calle 9”.











