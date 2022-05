La Pupa e il Secchione show, pagelle finale/ Maria Laura ed Edoardo stoici!

La Pupa e il Secchione show 2022, pagelle finale

Alla fine a La Pupa e il Secchione Show 2022 trionfano Maria Laura ed Edoardo. La coppia ricombinata, nata dopo l’eliminazione della Pupa che ha “ripescato” il secchione “spaiato”, riesce ad arrivare in finale e a trionfare. Al bagno di cultura finale, i due sconfiggono infatti Alessandro ed Emy e portano a casa il “titolo”. Alla loro coppia un meritato 8: stoici, sono riusciti a resistere alle coppie anche più affiatate, battendo tutti.

Alessandro ed Emy arrivano ad un passo dalla vittoria finale ma al bagno di cultura che vale il “trofeo” perdono. Il loro percorso è stato un crescendo, sia a livello di cultura che di crescita personale e affettiva. Insieme hanno fatto infatti un bellissimo percorso che li ha condotti proprio ad un passo dalla vittoria. Nonostante nella classifica di inizio puntata i due fossero primi, non sono riusciti ad ottenere il trionfo: anche per loro, però, un 8 è più che meritato.

La Pupa e il Secchione show 2022: i voti

Terza a La Pupa e il Secchione show 2022 si posiziona la coppia formata da Chiofalo e Valentina, che non supera la prova di affinità. Per loro una puntata comunque da protagonisti, dalla prova con tanto di sketch di ballo – nella quale Valentina si è presentata bellissima in abito di pelle e calze a rete – alla sfida del bacio (super appassionato). Entrambi hanno fatto un percorso importante che li ha portati a crescere: 7.5. Un 7 invece per Asia e Mirko, che pagano la volontà (comprensibile!) di rispettare i propri compagni e scelgono di non baciarsi durante la prova, con qualche critica da parte dei giudici.

Denis e Annaclara si fermano invece alla vasca di cultura: per loro non una puntata brillante neppure durante lo zucca quiz. La finale è stata però più che meritata: dunque un 7 in pagella è d’obbligo, visto anche il percorso di crescita attuato. Elena e Aristide, eliminati a inizio puntata, meritano un 6.5. Emozionante la proposta di matrimonio di Luigi Favoloso alla ragazza con tanto di invito per il secchione. Mila Suarez e Gianmarco anche questa sera si sono resi protagonisti di litigi su litigi, soprattutto con Soleil. Siparietti che non sono piaciuti affatto: da bocciare sia il comportamento della coppia (5) che quello della giudice, che ha trattato per tutta la sera i due con fare insolente. Meglio Antonella Elia (6.5), che proprio su Soleil si è esposta non nascondendosi e criticando il suo 0 a Mila e Gianmarco. Federico merita invece un 5.5: brutto il commento su Asia al momento della scelta di quest’ultima di non baciare Mirko (“Non si bacia e poi viene con il cu*o di fuori”).











