Chi sono gli Stomp, gruppo di performers e musicisti britannici/ Carriera e curiosità

Quando si parla di bellezza dell’arte, sarebbero innumerevoli i fattori da segnalare e raccontare; una menzione particolare è da dedicare alla varietà, alle capacità istrioniche e di rendersi unici in un contesto ricco di peculiarità. Hanno forse fatto tesoro di tale assunto gli Stomp, un gruppo di artisti britannici uniti da passioni e stili diversi tra loro ma che, con uno splendido connubio, hanno dato vita ad una vera e propria magia artistica.

Kinari, perché Francesco Monte ha cambiato nome?/ "È il mio alter ego"

Luke Cresswell e Steve McNicholas, nel 1991 nei dintorni di Brighton, hanno per primi l’intuizione di dare vita agli Stomp. Parliamo di un gruppo che poi nel tempo accoglierà percussionisti, ballerini e performers; un assetto peculiare e unico che fin da subito farà breccia nel mondo dello spettacolo. Non a caso, a pochi mesi dalla fondazione il gruppo fa il suo esordio, con grandi apprezzamenti, al Fringe Festival di Edimburgo.

Massimiliano Gallo/ “Iniziai a fare l'attore quando andavo a scuola, la mia figlia il momento più bello”

Gli Stomp, una carriera partita subito con slancio: il tour internazionale a pochi mesi dalla fondazione

Dopo la prima esperienza piuttosto brillante, gli Stomp decidono nei loro primi mesi di vita di portare la propria arte in giro per il mondo. Nasce così l’idea di partire subito per un tour internazionale che li terrà impegnati per ben 3 anni e dunque fino al 1994; anno che coincide con il premio Laurence Olivier per la migliore coreografia teatrale. Tanto il meritato successo che nel 1997 nasce il progetto “Stomp out loud”, un documentario dedicato proprio alla loro arte e che venne candidato a ben 4 Emmy Award.

Silvia Salis: “In gravidanza ho fatto sport”/ “Dopo il parto possono insorgere problemi psicologici”

Altre due tappe iconiche che riguardano l’immensa carriera degli Stomp sono da far risalire al 2000 e al 2012. Nel primo caso hanno avuto l’onore di esibirsi per le celebrazioni del nuovo millennio al rinomato Lincoln Memorial. Dodici anni più tardi hanno invece impreziosito la chiusura dei Giochi Olimpici di Londra con una sfavillante esibizione. Nel frattempo, il gruppo aveva ampliato il proprio successo anche grazie alla succursale statunitense nata nei primi anni 2000 che però, nel 2022, conclude la propria esperienza dopo oltre 10mila esibizioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA