Carlo Conti pronto ad annunciare i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025: data e ora

L’attesa è quasi finita: questa sera, 15 dicembre, su Rai 1, nel corso del Tg1, Carlo Conti annuncerà i co-conduttori di Sanremo 2025, che lo affiancheranno durante il festival. A meno di un mese dalla partenza della kermesse canora più attesa dell’anno, è infatti tempo di scoprire quali professionisti il conduttore ha scelto di schierare al suo fianco e quali nomi, tra quelli ipotizzati in queste settimane, saranno davvero sul palco dell’Ariston.

Un nome certo è già noto ed è quello di Alessandro Cattelan. L’abbiamo visto condurre Sanremo Giovani 2025, ma sarà al fianco di Carlo Conti anche nella serata finale del festival. Come dicevamo, i nomi ipotizzati in queste settimane sono stati tanti, e alcuni sembrano essere quasi certi, come quello di Alessia Marcuzzi.

Chi saranno i co-conduttori di Sanremo 2025? I pronostici

L’ex volto Mediaset, da qualche anno una delle presentatrici di punta della Rai, proprio quest’anno ha fatto parte del team di Tale e Quale Show, storico programma di Carlo Conti. Un indizio importante in merito al fatto che la conduttrice potrebbe effettivamente essere una scelta per il Festival. Continuando con la quota donne, tra le co-conduttrice pare quasi certo ci sarà anche una comica, che potrebbe essere una tra Geppu Cucciari e Katia Follesa. Non è poi da escludere un’incursione di Cristiano Malgioglio, altro personaggio della giuria di Tale e Quale Show e, dunque, molto legato a Carlo Conti. Tra i cantanti, così come in passato Amadeus ha scelto di avere al suo fianco Giorgia e Marco Mengoni, così Carlo Conti potrebbe aver optato per Mahmood. Tutti i dubbi verranno sciolti questa sera, nel corso del telegiornale di Rai 1, a partire dalle 20.