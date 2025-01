Manca meno di un mese alla kermesse canora per eccellenza, alla vetrina della musica italiana più luminosa e scintillante; il Festival di Sanremo 2025 e se per i big in gara siamo praticamente sazi di anticipazioni, diverso è il caso per ciò che riguarda i co-conduttori al fianco di Carlo Conti. Quali saranno le spalle d’eccezione che accompagneranno il direttore artistico lungo il corso delle 5 serate? Il toto co-conduttori Sanremo 2025 impazza e da La Volta Buona arrivano succose anticipazioni in attesa dell’annuncio ufficiale previsto per questa sera da parte di Carlo Conti.

Chi sono i co-conduttori Sanremo 2025? L’interrogativo sarà presto esaurito con una risposta ufficiale da parte di Carlo Conti ma all’alba delle rivelazioni possiamo avanzare previsioni e un pronostico sui compagni d’avventura del conduttore. Partendo dalle argomentazioni di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo ci sarebbe una lunga lista di nomi tra ‘quasi’ ufficiali e indiscrezioni. Già ampiamente nota la presenza di Alessandro Cattelan, ma chi sono gli altri co-conduttori del Festival di Sanremo 2025?

Co-conduttori Sanremo 2025: tutti i nomi tra ‘quasi’ ufficiali e ‘suggestioni’

Partiamo dai nomi dati per ‘quasi’ certi, ma con le riserve del caso in attesa dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti. Tra i co-conduttori Sanremo 2025 potrebbero esserci due donne che dominano la scena televisiva per ironia, sagacia e irriverenza: stiamo parlando di Katia Follesa e Geppi Cucciari. In linea con quanto visto nelle precedenti edizioni, anche un cantante non in gara potrebbe salire sul palco dell’Ariston per un’esperienza inedita da co-conduttore: Mahmood!

Nel merito invece delle indiscrezioni sui co-conduttori Sanremo 2025 sono diversi i nomi plausibili ma per nulla certi: da Alessia Marcuzzi a Serena Rossi, passando per Pilar Fogliati e Giulia De Lellis. Una di loro andrà ad affiancare Carlo Conti nelle 5 serate della kermesse canora? Lo scopriremo presto dato che questa sera avremo l’annuncio ufficiale da parte del conduttore. Ci ha pensato poi anche Caterina Balivo a rendere ulteriormente interessante il toto co-conduttori Sanremo 2025 lanciando un nome a sorpresa: Cristiano Malgioglio. “Sono sicura che sul palco dell’Ariston farà scintille!”.

