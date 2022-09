Chi sono i concorrenti Amici 22/ NDG é già disco d’oro, Megan é Tribale e…

Amici 22 di Maria De Filippi, la prima puntata forma la classe dei concorrenti Amici 2022 2023: le pagelle de Il sussidiario

Ci siamo, come previsto dalle anticipazioni di Amici news domenica 18 settembre 2022 ha il via il primo speciale TV del pomeridiano di Amici 22 di Maria De Filippi, dedicato alla formazione della classe dei concorrenti Amici 2022 2023 che animerà la nuova stagione tv del talent Mediaset, che all’ultima edizione Amici 21 ha visto trionfare Luigi Strangis. La nuova classe dei concorrenti Amici 22 del format prodotto e condotto da Maria De Filippi si compone di 19 allievi, divisi in 13 allievi maschi e 6 allievi donne.

In occasione della registrazione della prima puntata di Amici 22 sono comunicati i risultati delle selezioni previste per i candidati allievi al talent, e in più sono assegnate le maglie ai ragazzi ammessi al nuovo anno della scuola più amata dagli italiani. Dei 19 concorrenti Amici 22 é possibile tracciare delle prime pagelle, quindi un bilancio consuntivo rispetto alle qualità artistiche e la loro influenza ad oggi esercitata in linea generale sul pubblico, e trasversalmente via social. Tra i concorrenti 2022-2023 la cantante Federica Andreani, che su Instagram ha un seguito stimato poco più di 1.200 follower si presenta via social come una vocalità giovane, nel complesso acerba, e dimostra che può rivelarsi all’altezza di un grande debutto nella musica, quando intona Sono solo parole di Noemi. Viene ammessa, seppur contesa tra le insegnanti di canto di Amici 22, Arisa e Lorella Cuccarini. Tra i concorrenti Amici 22, il cantante NDG al secolo Nicoló Di Girolamo entra nella scuola di Amici 22 come allievo di Lorella Cuccarini. Ha già all’attivo un disco d’oro certificato FIMI per il singolo dalle vibes hip hop travolgenti, pubblicato nel 2019, Panamera, e un contratto con la Sugar alle spalle. Potrebbe rivelarsi protagonista di nuove polemiche sul talent di Maria De Filippi, dal momento che ha un background di esperienza nell’industria musicale, da bersaglio ideale sui social per eventuali contestazioni del web, con oltre 11mila follower su Instagram. Voto: 9.

Tra i concorrenti Amici 2022 2023, Tommy Dalì é il concorrente cantante ammesso ad Amici 22 da Rudy Zerbi. Ha un seguito stimato oltre 9mila follower su Instagram e può dirsi un talento vocale hip hop… che possa rivelarsi un degno successore dell’ex Amici, Biondo? Il moro sembra promettere bene. Voto: 7. Il ballerino Mattia Zenzola, latinista ritiratosi da Amici 21 in seguito ad un infortunio al piede, rientra ad Amici 22 come concorrente riammesso da Raimondo Todaro. A farla da padroni nel nuovo percorso saranno il sodalizio artistico stretto tra il giovane e il suo prof storico e l’influenza che esercita sul pubblico TV in quanto già Amici. Con un seguito social stimato oltre 358mila follower e le critiche sul piano tecnico della professoressa di danza classica avversa, Alessandra Celentano, alle spalle, il latinista sarà senz’altro un talento divisivo. Voto: 8.

Asia Bigolin, ballerina hip hop dal fisico scultoreo e il look eccentrico entra a far parte del team dei concorrenti Amici 22 di Raimondo Todaro, imponendosi come una giovane promessa della danza in TV, con i suoi oltre 4mila follower stimati su Instagram. Voto: 8. Cricca Giovanni é ammesso, ma conteso tra le insegnanti Lorella Cuccarini e Arisa, con un seguito social stimato oltre 3.500 follower e dall’alto della sua somiglianza fisiognomica e vocale con l’ex Amici 21 Albe e l’ex Amici 20 Sangiovanni non deluderà di certo per ciò che concerne il fronte delle polemiche “Amici cloni”. Voto: 7 e mezzo. Ramon Agnelli, Rita Danza (Voto: 7) e Gianmarco Petrelli (Voto: 8), dal seguito social stimato oltre 3.900 per i primi due e oltre 10mila follower per il terzo, sono i tre ballerini ammessi ad Amici 22 da Alessandra Celentano.

La prima puntata di Amici 22 vede Alessandra Celentano protagonista di un colpo di scena per uno dei concorrenti Amici 2022 2023

Se Ramon e Rita , stando alle anticipazioni TV, possono dirsi rappresentanti classici della consueta compagine facente capo alla tenuta maestra Celentano ad Amici, Gianmarco é invece un “outsider”, dal momento che é un talento modern e ha già all’attivo una collaborazione come backup dancer sul palco per la cantante Alessandra Amoroso.

Megan Ria é una ballerina modern dal talento italo cubano, ammessa ad Amici 22 in prova da Raimondo Todaro. La giovane dai sexy ricci neri ha una collaborazione da backup dancer nel video della hit estiva Tribale di Elodie e vanta un seguito social stimato oltre 15mila follower. Voto: 9, promette bene per l’audience.

Samuel Antinelli, ballerino modern entra a far parte del team capeggiato da Emanuel Lo. Vagamente somigliante all’ex Amici 20 Aka7even per la tinta biondo platino e l’American smile si impone come una giovane promessa dell’hip hop con un seguito social stimato oltre 3.900 follower sul social per antonomasia, Instagram. Voto: 8. Ludovica Grimaldi, é una ballerina modern ammessa ad Amici 22 da Emanuel Lo. Con un seguito social stimato oltre 3.900 follower, la giovane potrebbe rivelarsi una degna erede dell’ex Amici 21, Serena Carella, per presenza scenica e forza nel dance movement. Voto: 7 e mezzo. Wax , cantante ammesso da Arisa, con gli oltre 2mila follower iscritti al suo profilo Instagram misterioso potrebbe rivelarsi una scoppiettante sorpresa. Voto: 7. Piccolo G al secolo Giovanni Rinaldi é un cantante ammesso ad Amici 20 da Rudy Zerbi, che vanta la produzione dell’altra faccia di Achille Lauro, Boss Doms, il Difendo chi sono. Con oltre 9mila follower é ben promettente. Voto: 8. Andre al secolo Andrea Mandelli é un cantante promosso da Arisa e potrebbe rivelarsi motivo di confronto tra la cantante prof.ssa e il rivale di quest’ultima, Rudy Zerbi. Voto: 7. Aaron Cenere, nome d’arte di Edoardo Boari, é un cantante ammesso ad Amici 22 da Rudy Zerbi, e con un seguito social stimato oltre 21mila follower si impone come nuova icona del talent Mediaset, alla luce dei suoi lunghi capelli biondi. Voto:8. Maddalena Svevi in arte Maddy é una ballerina modern contesa tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro. La giovane e iconica performer vanta un seguito social stimato oltre 10mila follower e una collaborazione da backup dancer nel video musicale Perfetta così di Aka7even. Voto: 9. Gli altri due concorrenti ammessi ad Amici 22 sono il bello e tenebroso cantante Marco Fasano in arte Niveo con oltre 4mila follower su Instagram (Voto:7) e l’iconico ballerino modern Samuele Segreto (Voto:8) che vanta un seguito social di 12mila follower, e sul loro conto la fonte delle Anticipazioni TV, Amici news, non ha rinvenuto spoiler rispetto al mentore che abbia scelto il loro talento ad Amici 22. Seguiranno ulteriori info con la messa in onda della prima puntata di Amici 22.











