Concorrenti Tale e Quale Show 2024: il cast scelto da Carlo Conti

Il nuovo cast di Tale e Quale show 2024 è pronto a far compagnia ai telespettatori di Raiuno a partire da oggi, venerdì 20 settembre 2024. Quello scelto da Carlo Conti è un cast misto formato da nomi molto conosciuti dal pubblico e da giovani con un grandissimo talento sfoggiato in altre occasioni. Sul palco di Tale e Quale Show 2024, così, si esibirà Carmen Di Pietro che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi, è pronta a mettersi in gioco come cantante e imitatrice.

Tale e Quale Show, chi è il quarto giudice?/ Arriva un conduttore amatissimo pronto a scatenare il gossip

Dopo essersi fatta conoscere come sosia di Marilyn Monroe e aver conquistato, poi, successo come showgirl, arriva Justine Mattera. Tra i concorrenti spicca anche Roberto Ciufoli, attore e registra teatrale che, in passato, ha fatto parte del gruppo comico La premiata ditta con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno. Spazio, poi, a Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e Massimo Bagnaro, comico che è stato nel cast di Bar Stella.

Perché Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale Show?/ Il ritiro temporaneo: "Voglio vivere una nuova emozione"

Tutti gli altri nomi dei concorrenti di Tale e Quale Show 2024

Tanti nomi giovani nel cast di Tale e Quale Show 2024 come quello di Amelia Villano, imitatrice, speaker radiofonica e che ha già partecipato al programma in veste di giudice speciale. Con lei, c’è anche Giulia Penna, influencer e molto popolare sui social. Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, poi, arrivano Verdiana Zangaro che, nel talent show di canale 5, nel 2013, si classificò al quarto posto e Thomas Bocchimpani che ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove accede alla fase serale classificandosi sesto.

Justine Mattera a Tale e Quale show 2024 per ripiego?/ "Ecco perché avrebbe accettato": l'indiscrezione

Completano il cast, Feysal Bonciani, cantante 33enne, famoso per aver interpretato il personaggio di Giuda nella recente edizione del celebre musical Jesus Christ Superstar e la cantante francese Kelly Joyce, diventata famosa in Italia per il singolo Vivre la vie.