Chi sono i concorrenti ufficiali di Masterchef Italia 2023?/ La Masterclass: tre sì per Chù, Andrea, Anna e…

Concorrenti ufficiali di Masterchef Italia 2023: questa sera si compone la Masterclass

Questa sera 21 dicembre torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2023, che vedrà finalmente la formazione della masterclass. Durante la prima puntata i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto all’unanimità 11 aspiranti chef, che hanno dunque avuto accesso diretto alla masterclass. A questi 11 concorrenti ufficiali si aggiungeranno oggi i restanti 9, che andranno dunque a comporre il cast di questa edizione.

Chi infatti nella scorsa puntata e in quella in onda questa sera riceverà due sì, e dunque il grembiule grigio, dovrà affrontare un’ulteriore prova, l’ultima per avere accesso alla masterclass: lo Stress Test. A giudicarli un ‘giudice ombra’ che verrà svelato solo questa sera.

Chi sono gli 11 concorrenti che hanno già conquistato un posto nella masterclass di Masterchef Italia 2023

Ma chi sono gli 11 concorrenti che hanno già conquistato un posto nella masterclass di Masterchef Italia 2023? Nel cast ufficiale ci sono: Antonio, di origine siciliana e ora a Monaco di Baviera, che ha cucinato un filetto di maiale su salsa d’arancia con mandorle tostate; Eleonora, una cameriera toscana che ha conquistato il palato dei giudici con dei ravioli di baccalà e porri; Anna, farmacista di 62 anni, che ha preparato Il Baccalà del Monsignore; Nicolò, nato a Napoli e ora a Roma, che ha conquistato i giudici con un piatto a base di calamarata con pesce spada e pomodorini confit; la romana Deborah si è invece presentata con un piatto a base di verdure che ha convinto i giudici.

Tra i concorrenti ufficiali di Masterchef 2023 c’è anche Sara, 24 anni di Pavia, che ha cucinato tortelli ripieni di zucca, amaretti e mostarda; la 22enne Chù, del Madagascar ora a Parma, unica finora a presentare un dolce; Andrea, ragazzo italo-cinese che ha proposto Chaou Zhou con Sapa alla griglia e ravioli cinesi; Lorenzo se l’è invece rischiata con un risotto con chutney di mela; Alberto ha conquistato i giudici con la sua cottura dell’anatra, mentre Valeria, campionessa di surf romana, li ha convinti con dei tagliolini alle vongole e profumo di limone. Chi si aggiungerà a loro questa sera?

