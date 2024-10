Dimensione Brama sono i concorrenti di X Factor del gruppo di Paola Iezzi che è riuscita maggiormente a far parlare di sé in questa nuova edizione, per la grande originalità e perché sono una vera e propria big band con sette elementi. Hanno superato tutte le selezioni e andranno al Live di giovedì 24 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15.

X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Diretta, eliminati: si parte con i The Foolz!

Dimensione Brama, chi sono? Un caleidoscopio di stili e personalità

Nicola Pecora, Claudio Molinari, Michele Mazzetti, Lorenzo Celata, Guglielmo Cappellini e Enrico Cuculo sono i nomi dei membri della band romana che ha sconvolto il palco del noto programma con esibizioni scenografiche e alternative, che fondono tanti elementi di generi diversi, dalla musica jazz e a quella rock.

Patagarri: cosa significa e origine del nome del gruppo di X Factor 2024/ Omaggio ad Aldo Giovanni e Giacomo

Durante le audizioni, i Dimensione Brama hanno presentato una versione completamente nuova di Love Will Tear Us Apart del gruppo punk dei Joy Division, stupendo pubblico e giudici con la loro versatilità e l’incredibile presenza scenica.

In particolare, Paola Iezzi è stato davvero colpita dalla loro energia travolgente, mentre Manuel Agnelli è stato molto duro nei loro confronti perché, nonostante abbia riconosciuto la loro capacità e il loro carisma, ha definito l’esibizione “terribile” ed “offensiva”, poiché la band avrebbe rovinato un brano importantissimo della sua adolescenza, privandola del sentimento con cui era stata creata e rendendola puro spettacolo.

Chi è il primo eliminato dei Live di X Factor 2024?/ A rischio Punkcake e Patagarri: il pronostico

Nonostante queste critiche, i Dimensione Brama sono riusciti a passare alla fase successiva dei Bootcamp, portando sul palco un’altra esibizione strabiliante ed estremamente teatrale, con Io sto bene dei CCCP.

La loro esibizione questa volta ha visto i giudici uniti in un giudizio positivo, ed è riuscita ad ottenere la standing ovation del pubblico.

Dopo lo scivolone iniziale, tutti pezzi azzeccati per i Dimensioni Brama, dritti ai Live

Dopo una breve consultazione con i suoi colleghi, Paola Iezzi non ha avuto più dubbi: i Dimensione Brama meritano una sedia e di passare alla fase successiva degli Home Visit.

In quest’ultimo passaggio prima dei Live Show, il gruppo romano ha portato davanti al loro giudice Paola Iezzi la celebre Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue.

Paola ha rivelato di avere alcuni dubbi riguardo la band, in particolare per il numero eccessivo di membri e per la difficoltà di identificare il loro genere musicale, per la giudice ancora confuso e senza un’idea precisa.

Nonostante ciò, i Dimensione Brama sono riusciti ad ottenere un giudizio positivo e a passare finalmente alla fase della puntata Live.