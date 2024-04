Chi sono i Disco Club Paradiso, band emiliana/ L’esperienza a X Factor 2022 nella squadra di Dargen D’Amico

Disco Club Paradiso, chi sono e componenti della band emiliana

Lo studio de La volta buona si tinge della musica dei Disco Club Paradiso, ospiti nella puntata di oggi pomeriggio condotta da Caterina Balivo su Rai1. La giovane band di origine bolognese fa musica ormai da qualche anno e le loro influenze sono ispirate al genere indie misto a pop e dance, il tutto caratterizzato dal suono del sax. Ma chi sono i componenti? La formazione è composta dal cantante Leonardo Bergonzini (in arte Leo Bi), dal batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo), dal sassofonista e polistrumentista Giacomo Semenzato (Jacky Sax) e dal chitarrista Simone Murineddu (Murri).

Valentina Dallari anoressia, racconto choc: "Io non esistevo oltre la malattia"/ "Chi vi ama può salvarvi"

Tutti nati tra il 1999 e il 2002, la giovanissima band ha già vissuto un’importantissima esperienza musicale in tv. Nel 2022, infatti, hanno preso parte alla sedicesima edizione di X Factor, vetrina di grande prestigio dove hanno avuto l’occasione di mettersi in mostra e far conoscere la propria musica ad un ampio pubblico. La band è entrata nella squadra di Dargen D’Amico, sin da subito rapito dall’energia dei giovani ragazzi, al punto da portarli fino ai Live con l’obiettivo della vittoria, poi sfumata.

Pino Insegno, chi è il fratello di Claudio Insegno/ L'amore con la moglie Alessia "L'ho conosciuta quando..."

I Disco Club Paradiso a X Factor 2022: il percorso nel talent fino all’eliminazione

I Disco Club Paradiso sono entrati a X Factor con il brano DCP, che ha subito conquistato pubblico e giuria e in particolare Dargen D’Amico. Il cantante ha deciso di inserirli nella sua squadra: durante i Bootcamp hanno presentato una versione convincente di Svalutation di Adriano Celentano, che ha permesso loro di conquistare l’accesso diretto ai Live Show. Tuttavia il loro percorso nel talent show si è concluso durante la seconda manche della quinta puntata, quella con l’accompagnamento dell’orchestra in cui hanno eseguito Cuore Matto di Little Tony.

Lorella Cuccarini: accordo con Mediaset per il ritorno ‘temporaneo’ in Rai/ Ecco perchè

La band è andata al ballottaggio con i Tropea, altra rivelazione di quell’anno, nel quale proposero nuovamente Svalutation. I Disco Club Paradiso tuttavia vennero eliminati: Ambra e Dargen D’Amico li salvarono, ma Rkomi e Fedez decisero invece di mantenere in gara i Tropea, condannando dunque all’eliminazione il gruppo emiliano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA