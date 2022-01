Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2?/ Tutti i concorrenti dei team

Torna The Voice Senior 2 e cresce l’attesa di scoprire i nomi dei finalisti. Chi accederà alla puntata finale della settimana prossima? Il verdetto passa inevitabilmente, dalla puntata di questa sera, venerdì 14 gennaio, coi cantanti che sostenuti e incitati dai loro familiari e dal pubblico, proveranno a giocarsi le loro carte più importanti. Ci si aspettano grandi emozioni, quindi, nell’appuntamento di questa sera su Raiuno.

I nostri Senior sono pronti ad emozionarci con interpretazioni magnifiche, ma attenzione perché non tutti, naturalmente, potranno proseguire il loro viaggio. Si tratta d’altra parte di una sfida canora e i coach avranno l’arduo compito di selezionare i cantanti più meritevoli per accedere all’ultima puntata. Chi conquisterà il pass per la finale di The Voice Senior e chi invece verrà eliminato?

The Voice Senior 2, chi sono i finalisti? Semifinale decisiva

Difficile azzardare un pronostico, anche perché venerdì scorso, in occasione della sesta puntata, abbiamo visto che i talenti sono davvero numerosi. Abbiamo a che fare con degli artisti, tutti potenzialmente finalisti, ma che questa sera dovranno dare del loro meglio per convincere Loredana Bertè, Clementino, Orietta Berti e Gigi D’Alessio a concedergli un gettone per la finale di The Voice Senior 2. Nel team Bertè abbiamo Walter Stervini, Donata Brischetto, Carlo Andreoli, Michele Longo, Lanfranco Carnacina e Lina Savonà, mentre nella squadra di Clementino Arthur Miles, Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale, Vittorio Bonetti, Russell e Pino Pugelli.

C’è poi a The Voice Senior 2 il team guidato da Orietta Berti, con Franco Tortora, Rosa Giannoccaro, Roberto Barocelli, Maria Gatti Pupa, Silvio Aloisio e Cosetta Gigli. Mentre nella squadra di D’Alessio ci sono Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Lalo Sibello, Claudia Arvati, Annibale Giannarelli, Fabrizio Pausini e Carmen Marchese. Vedremo quali concorrenti otterranno il pass dai loro coach.

