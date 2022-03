Chi sono i finalisti Grande Fratello Vip 6?/ Lulù è la favorita per la vittoria ma…

Chi sono i Finalisti Grande Fratello Vip? I pronostici

Hanno conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip e sono arrivati in finale. Davide Silvestri è stato annunciato nella scorsa puntata come il terzo finalista andandosi ad aggiungere ai nomi di Lulù Selassiè e Delia Duran. Davide Silvestri è riuscito a vincere un televoto flash contro Soleil Sorge, da molti ritenuta la candidata alla finale. Davide invece è riuscito a svangarla. Il suo carattere mite e la sua tendenza a non fare strategie lo ha premiato anche questa volta. Davide Silvestri non ha nascosto la sua felicità e a distanza di poche ore parlando con Sophie Codegoni ha dichiarato di essersi meritato la finale: “Onestamente penso di essermi meritato di vivere la finale del GF Vip 6…Non vedo l’ora…”.

Manuel Bortuzzo, dolce dedica per Lulù Selassiè/ "Se accanto c’è qualcuno con cui..."

La seconda finalista del Grande Fratello Vip è invece Lulù Selassiè. Lulù sembra essere favorita al momento per la vittoria. Molti pensano che dovrà vedersela con la sorella Jessica che però ancora non è stata decretata come finalista. Jessica insomma rischia ancora ma secondo i bookmakers le due sorelle arriveranno fino in fondo e si contenderanno la vittoria finale. Lulù Selassiè è entrata nella casa in sordina. Poi però si è fatta strada nel cuore dei telespettatori con la sua storia. Lulù è stata vittima di bullismo a scuola per il colore della sua pelle. La scorsa puntata, nella linea della vita, Lulù si è raccontata a cuore aperto. In molti ovviamente hanno fatto notare come questo materiale fosse buono per creare maggiore empatia nel pubblico nei confronti di Lulù.

Soleil Sorge sotto attacco dopo il Gf vip/ "Orribile ciò che ha fatto", è polemica

Finalisti Grande Fratello Vip: Delia Duran va in finale ma…

Delia Duran è l’altra finalista del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli è entrata in corsa nel reality ma a qualcuno il fatto che sia arrivata in finale ha fatto sentire puzza di bruciato. D’altronde chi quest’anno ha contribuito a creare le dinamiche all’interno della casa è stato proprio Alex Belli. Rispetto a lei, per motivi di anzianità, la finale se la sarebbe dovuta meritare Katia Ricciarelli. Delia si è davvero meritata di arrivare in finale? Probabilmente no. E’ arrivata alle battute finali dopo aver dichiarato pubblicamente di aver lascito Alex Belli, cosa che però non ha fatto. Ciò che ha dichiarato in puntata è poi cambiato sempre in quella successiva. Non sono mancate le polemiche appena Delia è stata decretata come una delle finaliste.

Davide Silvestri esce allo scoperto/ "Penso di meritarmi la finale" e allontana Barù da Jessica...

Davide Silvestri aveva persino ipotizzato di lasciare il gioco. L’attore si era sentito preso in giro e aveva dichiarato: “Non è che ora dico ‘ah brava che bello che hai vinto’. Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. […] Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso”. Per Davide Silvestri ci sarebbe dunque il rischio, leggendo ora queste parole, che Delia possa addirittura vincere la finale del Grande Fratello Vip. Se Delia vincesse, sarebbe il trionfo della soap opera creata da Alex Belli. Se Davide dovesse vincere sarebbe il trionfo della semplicità e se Lulù invece dovesse vincere sarebbe il segno che la storia d’amore con Manuel Bortuzzo ha fatto centro. Chi non ha mai creato un gossip ed è andato avanti per la sua strada è stato Davide. Non ha mai vissuto di vita riflessa ma è stato lui stesso. Per noi è lui a dover vincere il Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA