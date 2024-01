Chi sono i genitori di Anita Olivieri del Grande Fratello/ “La nostra famiglia più unita di tante altre…”

Chi sono i genitori di Anita Olivieri: matrimonio finito per la madre e il padre della concorrente del Grande Fratello 2023

Anita Olivieri è figlia di genitori separati. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha vissuto la sua vita dividendosi tra la casa della mamma e quella del papà. Non è stata una situazione facile per Anita che, tuttavia, nella casa di Cinecittà, raccontando la sua storia, ha spiegato di aver perdonato sia la madre che il padre a cui è profondamente legata. “Papà è sempre stato il mio eroe. Non mi hanno mai fatto pesare la separazione, anzi si sono concentrati tantissimo su questo aspetto: cercavano di colmare qualunque tipo di vuoto con la loro presenza continua. Hanno fatto di tutto per mettere da parte l’orgoglio, la rabbia e tutti i loro problemi. Tutti i problemi sono nati dal tradimento di papà”, ha raccontato in diretta Anita.

Gabriela Chieffo, ex Temptation Island: “Tra Mirko e Perla c’è complicità”/ “Spero in un ritorno, però…”

Oggi, però, la Olivieri ha completamente perdonato il padre: “Non importa ciò che ho avuto e non ho avuto, perché lui per me c’è sempre stato. L’ho perdonato, in qualche modo mi sono spiegata anche tante delle sue scelte. Lui ha sempre cercato di seguire le sue passioni e i suoi sogni e mi ha insegnato che la vita non finisce finché non è finita, che ti puoi sempre reinventare e che c’è sempre tempo. Fino a quando le cose ti fanno stare bene le devi fare. Io credo che la nostra famiglia sia più unita di tante altre che lo sono davvero”.

Sebastiano e Paolino, chi sono i figli di Fiordaliso/ "Sono andata contro il mondo per loro..."

Anita Olivieri e il rapporto con la madre

Con la madre, Anita Olivieri ha un legame tanto forte. Nella casa del Grande Fratello 2023, Anita ha anche raccontato di avere una tradizione di famiglia che viene rispettata ogni domenica. “A casa, di domenica, faccio sempre la pizza con mamma”, le parole di Anita che ha anche svelato cos’è successo con la madre dopo la separazione dei suoi. “Mia madre poi ha fatto la ripicca della storia: si è messa con il marito della donna con cui mio padre l’aveva tradita. Io l’ho vissuta proprio come una ripicca da parte sua e non come una scelta reale, quindi ero arrabbiata con mia madre e anche con il suo nuovo compagno perché per me lei continuava a vivere nel passato“, ha raccontato Anita.

Leandro Olivieri, chi è il fratello di Anita/ Sorpresa al Grande Fratello, lei: "Il migliore del mondo"

Anche con la madre, oggi, tutti i problemi sono stati superati e Anita è riuscita a creare un rapporto anche con il compagno della mamma: “Con il fidanzato di mamma oggi ho un rapporto amichevole, dove in qualche modo tutti e due ci sopportiamo, però entrambi sappiamo cosa pensiamo l’una dell’altro. Ho accettato la scelta di mia madre dopo tanti anni di lavoro personale”, ha raccontato ad Alfonso Signorini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA