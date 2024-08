Chi è Giulia Mannucci, concorrente del Grande Fratello 2024

Il 12 settembre, salvo cambiamenti dell’ultima ora, comincerà il Grande Fratello 2024 e tra i concorrenti, come svela Davide Maggio, ci sarà anche Giulia Mannucci. Classe 2002, Giulia è di Roma e ha debuttato in tv come concorrente de Il collegio, il docu-reality di Raidue che le ha permesso di farsi conoscere anche sui social dove, oggi, su Instagram, è seguita da più di 558mila followers. Giulia ha frequentato l’Istituto Aeronautico di Roma perché sognava di diventare pilota di aerei ma, con il tempo, anche per la bellezza, si è dedicata al mondo dello spettacolo.

“La presenza delle telecamere non mi ha influenzata. Sono stata me stessa al 100%, pur sapendo che dall’esterno magari, non sarei piaciuta a tutti; ma si sa, in fondo, chi piace a tutti, non piace a nessuno”, ha dichiarato Giulia in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Giulia Mannucci: il web aspetta il suo ingresso al Grande Fratello 2024

Grande attesa per l’inizio del Grande Fratello 2024 e, in particolare, per l’ingresso nella casa di Giulia Mannucci che, oltre ad essere bellissima, ha anche un carattere forte e determinato con cui è pronta a farsi conoscere senza filtri essendo “competitiva, mi piace stare al centro dell’attenzione e devo eccellere in tutto perché mi piace quando la gente mi guarda“.

Le amanti delle ship, inoltre, non escludono la possibilità di un flirt di Giulia all’interno della casa anche se l’intenzione dell’influencer è quella di farsi conoscere non per un ipotetico flirt, ma per la persona che è.