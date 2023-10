Chi sono i genitori di Ciro Petrone?/ “Vendevo la frutta con mio padre a Napoli. Poi…”

Chi sono i genitori di Ciro Petrone

Ciro Petrone, nella casa del Grande Fratello 2023, ha festeggiato il compleanno, un’occasione per raccontarsi e parlare di sè. Pur essendo molto estroverso, non ama parlare particolarmente della sua vita privata. Fidanzato da anni con Federica Caputo, Ciro è legatissimo alla sua famiglia d’origine. Dei genitori dell’attore, tuttavia, non si sa tantissimo. Non si conosce, infatti, il nome nè della madre nè del padre. Tuttavia, l’unica cosa certa è che il padre, per tanti anni, ha avuto un bancone di frutta. Con il padre ha lavorato anche Ciro prima che il mondo dello spettacolo lo conquistasse cambiandogli totalmente la vita.

Per tanto tempo, infatti, Ciro si è alzato all’alba per aiutare il padre con il bancone di frutta ed è stato proprio al mercato che è stato notato da una persona del settore che, dopo avergli fatto una foto, gli ha permesso di parlare con Matteo Garrone che lo ha poi scelto per il film “Gomorra”.

Sorpresa dai genitori per Ciro Petrone al Grande Fratello 2023?

“Lavoravo con mio padre al banco di frutta nella Pigna Secca a Napoli. Un giorno, mi si avvicinò una ragazza che mi chiese di farmi una foto. Mi disse che facevano dei provini per un film. Incontrai il regista, che era Matteo Garrone, è da lì è cominciato tutto. Mi è cambiata completamente la vita. Per due o tre anni ho vissuto un sogno, non potevo uscire di casa che mi fermava chiunque. Mi chiamavano tv e giornali”. Con queste parole, Ciro Petrone si è presentato al pubblico del Grande Fratello 2023 che potrebbe presto conoscere anche i genitori dell’attore.

Le sorprese, nella casa di Cinecittà, rappresentano uno dei momenti più emozionanti per i concorrenti, ma anche per il pubblico. Per Ciro, come regalo di compleanno, arriveranno i genitori?

