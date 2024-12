Qualsiasi sia il percorso artistico, professionale, umano, avere dalla propria il supporto e l’amore dei genitori è e sarà sempre un valore aggiunto. Ne è ben consapevole una vera e propria icona della tv e soprattutto prossima concorrente del Grande Fratello 2024: Eva Grimaldi. Lei stessa ha spesso elogiato il lavoro magistrale dei genitori nel percorso di crescita ma soprattutto l’amore che hanno speso nei suoi confronti e che conserva in maniera vivida tanto nei ricordi quanto nel cuore.

Chi è Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi/ L’attrice: “All’inizio lei aveva paura, il mio lavoro…”

“Mi hanno insegnato tutto dell’amore, tutto in generale. Grazie a loro ho imparato il rispetto, il sapersi comportare nei confronti del prossimo, la semplicità e credere nelle persone”. Parlava così Eva Grimaldi, alcuni mesi fa a Verissimo, a proposito dei suoi amati e compianti genitori; parole al miele che mettono in evidenza quando siano stati fondamentali per renderla la splendida donna, ancor prima che attrice, di oggi.

Nuovi concorrenti Grande Fratello 2024: chi sono?/ Tornano Stefania Orlando ed Eva Grimaldi

Eva Grimaldi e la commovente dedica per la mamma: “La sua immensa bontà…”

Sempre a proposito dei genitori di Eva Grimaldi, emblematiche le parole dell’attrice nel rappresentare il legame con la sua amata mamma; un vero e proprio faro nella sua vita. Qualcuno sicuramente ricorderà quanto scritto sui social nel 2017 quando purtroppo la donna è passata a miglior vita: “Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni, a piangere quando era necessario e correre quando ne avevo la forza. Ho sempre considerato mia mamma come il mio eroe preferito. quello che si legge nei libri o nei copioni. L’ho sempre ammirata per la sua capacità di essere donna, madre amica e compagna. E nonostante le difficoltà non mi ha mai negato la cosa più importante, l’amore”. L’attrice, proseguendo nel suo toccante e struggente ultimo saluto, aggiunse: “Mi ha aspettata, ha aspettato che tornassi dal mio viaggio per intraprenderne uno lei… Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l’ultima volta e poi con delicatezza, è partita. Mamma, grazie di cuore, buon viaggio…”.