Francesco Cicchella, chi è la fidanzata Naomi Buonomo

Tra i protagonisti di This is me di questa sera mercoledì 20 novembre 2024 troveremo anche Francesco Cicchella, il simpatico imitatore stimatissimo da Maria De Filippi che abbiamo già visto in passato ad Amici con le sue simpatiche imitazioni. Una vita sbocciata per le scene e a tal proposito Francesco Cicchella ha raccontato: “Il palco ha sempre fatto in qualche modo parte della mia vita, fin dalle prime recite scolastiche dove mi affidavano sempre un ruolo da protagonista”.

Non solo lavoro, però, Francesco Cicchella da qualche anno ha trovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale, visto che nella sua vita è arrivata Naomi Buonomo, divenuta celebre grazie al ruolo di professoressa de L’Eredità: “Ci siamo conosciuti al provino del suo primo videoclip musicale ed è stato amore a prima vista” ha confidato la ragazza che ha poi svelato di convivere con Francesco Cicchella da tre anni.

Francesco Cicchella e le sue imitazioni: “Hanno divertito i vip”

Più volte negli anni abbiamo visto Francesco Cicchella divertirsi e far divertire il suo pubblico, impersonando personaggi del mondo dello spettacolo, da Achille Lauro a Ultimo, che hanno avuto modo di apprezzare le esibizioni del talentuoso imitatore: “Ci siamo sentiti indirettamente, c’era l’idea di farlo venire in trasmissione ma per degli impegni non si è concretizzato, mi è stato riferito che si è divertito molto” ha svelato nel corso di una intervista concessa a lifefactorymag.it.

Una carriera sbocciata fin da quando Francesco Cicchella era giovanissimo, il talentoso artista ha raccontato di dovere molto a Made in Sud, programma e cabaret comico che l’ha lanciato al grande pubblico: “La tv mi ha permesso di essere conosciuto dal grande pubblico fin da giovanissimo” ha confidato l’imitatore che aveva solamente 19 anni al momento del debutto sulle scene con il celebre format comico.

