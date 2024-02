CHI SONO I GENITORI GIANNI SPERTI/ “Mamma Pina è sempre critica con me ma…”

Non sono mancati i momenti di commozione a Verissimo per Gianni Sperti, a cui mamma Pina ha mandato una lettera che Silvia Toffanin ha letto. «Non mi ha mai detto queste parole, perché non era abituata a esternare i sentimenti. Io le dico spesso che le voglio bene, perché ho imparato che bisogna dirlo. Per la prima volta dice queste parole, non poteva capitarmi mamma migliore. Non l’ho scelta, ma se avessi potuto, avrei scelto lei».

Il ballerino a Verissimo ha anche svelato un retroscena sul rapporto con la madre: «Mia madre è sempre critica con me. Continua a seguirmi, ad esempio a Uomini e Donne, per darmi suggerimenti». Invece, riguardo la sfera sentimentale, Gianni Sperti ha dichiarato: «Non mi innamoro da una decina d’anni, ormai ho la ragnatela…». (agg. di Silvana Palazzo)

Gianni Sperti non ha mai fatto mistero di essere legatissimo ai suoi genitori: il legame speciale con mamma e papà

Gianni Sperti ha sempre elogiato i suoi cari genitori, che lo hanno costantemente incoraggiato a inseguire i suoi sogni e le sue passioni. La perdita del padre avvenuta alcuni anni fa ha lasciato un vuoto profondo nella vita di Gianni, che ha condiviso un ricordo commovente dopo la sua scomparsa, lodando le qualità umane del genitore. “Chiunque abbia avuto il piacere di conoscerti ti ha sicuramente visto sempre impegnato nel lavoro, perché sei stato un uomo instancabile. Hai dedicato la tua vita al lavoro per rendere felici mia madre e noi figli”, ha ricordato Gianni Sperti.

“È ancora vivo nella mia memoria il momento in cui tornavi dal lavoro, noi quattro ti venivamo incontro e tu ci prendevi in braccio. Anche se arrivavi sempre tardi nel pomeriggio, noi ti aspettavamo per pranzare tutti insieme, così ci ha insegnato mamma. Chiunque ti abbia chiesto un favore ha ricevuto immediatamente la tua disponibilità, perché tu non sapevi dire di no”, ha aggiunto Gianni Sperti in un tributo al padre tanto amato.

La dedica di Gianni Sperti ai genitori: “Questo traguardo è per voi…”

In ogni parola emerge l’amore sconfinato per i genitori, che a quanto sappiamo hanno vissuto a Manduria e a Pulsano. Per quanto riguarda la mamma, sappiamo che si chiama Pia, mentre del papà non è noto il nome. Nel 2017, Gianni Sperti ha dedicato la sua laurea in Economia Aziendale ai suoi genitori: “Un traguardo che ho raggiunto per la mia crescita personale, perché penso che la cultura sia un pozzo senza fondo. Voglio dedicarlo a voi. Quando da ragazzo ho deciso di lasciare gli studi per inseguire i miei sogni, la mia passione, la danza, non mi avete mai frenato, anche se comprendo il vostro dispiacere… giustificato. A distanza di anni ho trovato il tempo di studiare, con la stessa determinazione che uso per raggiungere tutti i miei obiettivi”.

