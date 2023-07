Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne?/ Spuntano i nomi di Alice Barisciani, Alessandra Fumagalli…

Anticipazioni Uomini e Donne: rumors sui nuovi tronisti

Uomini e Donne tornerà in onda a settembre con una nuova stagione. Al centro della trasmissione ci saranno come sempre dame e cavalieri del trono over, ma anche nuovi tronisti. La scorsa stagione del trono classico non è stata molto fortunata. Tutte le coppie nate in trasmissione si sono dette addio dopo poco tempo e l’unica che resiste ancora è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. A settembre, andrà meglio? Il pubblico si augura di sì. Tra i tronisti della scorsa stagione, oltre a Lavinia, era riuscito a conquistare l’affetto dei telespettatori anche Federico Nicotera e proprio una sua ex corteggiatrice potrebbe essere sul trono a settembre per provare a cercare l’amore.

Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, il nome di Alice Barasciani, non scelta di Federico Nicotera, potrebbe essere tra quelli scelti dalla redazione per il trono classico. Alice, però, non sarebbe l’unica.

Ex corteggiatori di Uomini e Donne sul trono?

Secondo Lorenzo Pugnaloni, sul trono della prossima stagione di Uomini e donne, potrebbero esserci anche altri due ex corteggiatori della trasmissione: “Tra i volti che potrebbero ricevere la proposta del trono ci sono le due ex corteggiatrici Alice Barisciani e Alessandra Fumagalli e l’ex corteggiatore Christian Di Carlo”, si legge in una Instagram Story di Lorenzo Pugnaloni.

Da settimane, inoltre, secondo alcune voci, nella prossima stagione, potrebbe esserci anche l’addio di Tina Cipollari come opinionista. Voci smentite da Pugnaloni il quale scrive: “Tina fatta fuori da Uomini e donne? Assolutamente FAKE NEWS. Siccome mi state girando articoli, era doveroso smentire. Parliamoci chiaro, senza di lei non sarebbe più Uomini e Donne”.

