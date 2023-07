Uomini e donne, Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono in crisi? Spunta una segnalazione compromettente

Sono una tra le coppie uscenti della stagione 2022-2023 di Uomini e donne, Alessio Corvino e Lavinia Mauro, e intanto potrebbero essere protagonisti di una rottura. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva sulla base di una segnalazione giunta online, e che ora aleggia minacciosa sul destino post-Uomini e donne dei due fidanzati unitisi alla corte di Maria De Filippi, dove da almeno 20 anni i tronisti e i corteggiatori al trono classico, in parallelo con il trono degli over 30, si mobilitano alla ricerca dell’amore, sotto l’indiscreto occhi pubblico.

Uomini e donne, é rottura tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino?/ Arriva la risposta: "Noi.

Com’é ormai risaputo, al termine del trono classico condotto a Uomini e donne, Lavinia Mauro ha scelto come compagno di vita Alessio Corvino, per poi essere beneficiata dal “sí” di lui. Questo ben oltre le critiche dei detrattori di coloro i quali non hanno mai creduto nel sentimento alla base della coppia nata al programma in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici, Sissi: "Finita a cantare nei paesini..."/ Esplode la polemica

Amedeo Venga lancia il gossip bomba sugli ex Uomini e donne: la replica

Tuttavia, in queste ore e nella metà di luglio 2023 corrente, Amedeo Venza segnala nel web l’avvistamento di Alessio Corvino in solitaria e in una discoteca, senza la fidanzata ufficializzatasi a Uomini e donne, Lavinia Mauro. E non é tutto. Perché nella segnalazione del blogger si rincara la dose con un ulteriore particolare che lascerebbe pensare ad una crisi d’amore tra i due ex Uomini e donne. L’avvistamento di Alessio Corvino in solitaria si registra mentre, per il gossip made in Italy, il biondo e la mora Lavinia Mauro si troverebbero entrambi nella medesima città, ossia Caserta.

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli in lizza per un nuovo ruolo/ Spunta un curioso particolare e..

Eppure, l’ex tronista tiene a smentire la voce di una possibile rottura della coppia di Uomini e donne, lasciandosi immortalare con il bell’Alessio Corvino su Instagram. “Noi siamo felici, cià”, scrive l’influencer a mezzo social, lasciando intendere quindi di non essere in crisi con il corteggiatore scelto a Uomini e donne.

Nel frattempo, intanto, The Kolors registrano un nuovo traguardo in campo musicale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA