Chi sono i Pooh: età componenti e chi è morto/ La band é orfana di Stefano D’Orazio

Pooh- Un attimo ancora é il docu-film su RaiUno dedicato alla storia del gruppo made in Italy

I telespettatori di RaiUno sono in trepidante attesa di assistere a “Pooh – Un attimo ancora”, lo special docu-film sulla vita del gruppo più rappresentativo degli anni ’60. Un complesso pop-rock, rimasto in attività per almeno 50 anni di storia della musica.

Pooh - Un attimo ancora/ Diretta e ospiti: Mariasole Pollio voce narrante

Lo special TV di produzione della TV di Stato, in onda nella prima serata della data odierna 15 febbraio 2023, vede protagonisti i Pooh, una delle formazioni musicali più iconiche che la storia della musica ricordi. Un gruppo musicale italiano formatosi nel 1966 a Bologna e scioltosi il 30 dicembre 2016 a Casalecchio di Reno, per poi riunirsi nel 2023. La composizione del gruppo si è modificata varie volte nel corso dei suoi oltre cinquant’anni di storia, ma la formazione rimasta stabile per 36 anni, dal 1973 al 2009, é.quella con cui il gruppo conosce i suoi maggiori successi.

Alessandro Sigfrido e Michelle, chi sono i figli di Riccardo Fogli/ "Io spero diventi suora..."

I Pooh restano organi di Stefano D’Orazio, vittima del Covid 19

Tra questi la band annovera la vittoria conseguita al 40º festival di Sanremo, nella formazione di successo composta dai membri della band Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Tra un successo e l’altro messi a segno nell’industria della musica cantautorale, i protagonisti di Pooh- Un attimo ancora, negli stessi anni all’epoca, venivano poi insigniti dal presidente italiano Cossiga dell’onorificenza di cavalieri. Un altro membro storico della band di Pooh- Un attimo ancora é inoltre il bassista Riccardo Fogli, che nel 1973, dopo l’album Alessandra, intraprese una carriera da solista, per poi rivelarsi una re-entry nella band per la tournée d’addio dei Pooh alle scene musicali tra il 2015 e il 2016 e poi ancora, poi, nel 2023.

Red Canzian e la grave malattia al cuore/ "Adesso non spreco più tempo"

Negli anni, durante la carriera artistica e vitale in attività del gruppo i protagonisti di Pooh- un attimo ancora ha registrato oltre i 100 milioni di dischi venduti nel globo. Una cifra da record per una band made in Italy. Il gruppo di recente, però, rimane orfano di uno dei membri fondatori, Stefano D’Orazio, che viene a mancare nel novembre 2020, in quanto vittima del Covid-19. Il musicista e membro batterista del Pooh non ha avuto figli quando era ancora in vita ma ha cresciuto e si considerava a tutti gli effetti padre di Silvia Di Stefano, figlia di Lena Biolcati. Muore la sera del 6 novembre 2020 presso il Policlinico Agostino Gemelli all’età di 72 anni a seguito di alcune patologie aggravate dalla positività al COVID-19.

Pooh- Un attimo ancora é la cronistoria di 50 anni di vita e carriera

“La realizzazione del Docufilm “Pooh- Un attimo ancora” rappresenta l’opportunità di raccontare la nostra storia di musica e di vita – sostengono in una nota congiunta Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, testualmente riportata da AdnKronos -. Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant’anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti – fa sapere inoltre la band -. È bellissima, inoltre, l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita”. ” Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni- fanno sapere inoltri i protagonisti di Pooh- un attimo.ancira-. A condurre gli spettatori nei nostri ricordi più cari è Mariasole Pollio che, simbolicamente, racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita».













© RIPRODUZIONE RISERVATA