Chi sono i Santi Francesi con “L’amore in bocca” a Sanremo 2024/ “Il nostro brano ruota attorno a due parole”

Santi Francesi a Sanremo 2024 con L’amore in bocca: “Una canzone nata per errore”

I Santi Francesi stanno per fare il loro debutto al Festival di Sanremo 2024 con un brano che si preannuncia interessante: “L’amore in bocca“. Il duo, composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, ha creato una canzone che nasce da un’errore di scrittura, con un titolo che vuole essere romantico e sensuale, così come il testo e il contenuto del pezzo. Pezzo che pare essere frutto di una sessione improvvisata, una sequenza di immagini e sensazioni senza meta o direzione precise.

Testo “L'amore in bocca", canzone Santi Francesi/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

“Ci è sembrato un titolo romantico e sensuale ed è un brano appunto che ruota intorno a queste due parole”, hanno detto qualche giorno prima del Festival di Sanremo 2024 ai microfoni di Rainews. I Santi Francesi hanno descritto l’esperienza di sentire il loro pezzo suonato da un’orchestra così grande come un abbraccio, rendendo il tutto ancora più speciale: “Perché è la prima volta che ci capita di sentire un nostro pezzo suonato da un’orchestra così grande… è stato come un abbraccio”.

Santi francesi ‘L’amore in bocca’, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano per continuare la scalata

Chi sono i Santi Francesi: da Amici ad X Factor fino al Festival di Sanremo 2024

Ma chi sono i Santi Francesi, il duo musicale composto dal frontman e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista e corista Mario Francese? Il duo musicale dopo aver partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Occhi tristi” si è guadagnato uno dei posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2024 da Big. Il nome del duo deriva da una crasi tra i cognomi dei due artisti. Conosciamoli meglio. Alessandro De Santis è il frontman dei Santi Francesi: classe 1998 è nato a Cuorgné, comune italiano della città metropolitana di Torino in Piemonte. In passato ha fatto parte del gruppo dei The Jab insieme a Mario Francese e Davide Bono. Nel 2016 partecipa alla scuola di Amici di Maria De Filippi, per intenderci l’edizione che ha visto trionfare Irama. Nel 2021 il trio musicale diventa un duo: Davide Bono lascia la band e con Mario Francese decidono di cambiare il loro nome in Santi Francesi.

Santi francesi ‘L’amore in bocca’, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano per continuare la scalata

Mario Francesca, il secondo componente del duo musicale, è nato nel 1997 ad Ivrea. E’ il polistrumentista del duo e si occupa della produzione delle melodie dei brani. I Santi Francesi si fanno notare durante Musicultura 2021 dove trionfano e nel 2022 partecipano ad X Factor vincendolo. Ora è arrivato il momento di conquistare anche Sanremo 2024!











© RIPRODUZIONE RISERVATA