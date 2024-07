Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024?/ Nomi e cachet: tutto sui single

I nomi dei tentatori di Temptation Island 2024

I tentatori di Temptation Island 2024 sono 13, tutti bellissimi e con fisici atletici e muscolosi che, nel villaggio di Temptation Island 2024, stanno provando a tentare le fidanzate che hanno scelto di mettere alla prova la relazione che stanno vivendo. Tra i tentatori spicca la presenza di Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è avvicinato a Martina, la fidanzata di Raul e quella di Maicol Bei, figlio di Anna Tedesco, ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Temptation Island 2024, 2a puntata/ Diretta e coppie: Lino rifiuta il secondo falò con Alessia? Lei sbotta…

Tra i tentatori, poi, ci sono il 31enne Filippo che è laureato in scienze motorie, il calciatore professionista Simone che arriva da Pisa, il 32enne Andrea che è papà di un bambino di 7 anni e vive a Madrid, il medico 33enne Luigi, il 26enne Giovanni che lavora in un’azienda farmaceutica, il 27enne napoletano Fabio, l’ingegnere 30enne Roberto e il 28enne Andy che gestisce un magazzino. Il più giovane dei tentatori, invece, è il 23enne Fede che arriva da San Giovanni Rotondo e lavora come personal trainer.

Christian e Ludovica in crisi a Temptation Island 2024/ Lui distrutto: "Già sei video in quattro giorni!"

I nomi delle tentatrici di Temptation Island 2024

Esattamente come i tentatori, anche le tentatrici di Temptation Island 2024 sono 13, tutte bellissime, con una carriera avviata e con tanta voglia di innamorarsi dopo varie delusioni. Tra le tentatrici, chi si è messa subito in mostra c’è la 30enne Maika che si è avvicinata a Lino e lavora gestendo pescherie e ristoranti insieme alla propria famiglia. Spazio, poi, alla 23enne Gaietta che arriva da Pescara, l’imprenditrice 24enne Siriana e la 27enne italo-uruguyana Sofia.

Tra le tentatrici, poi, spicca la presenza di Mara, 28enne di Taranto che è legatissima al suo cagnolino, della 25enne Nicole che sogna di diventare personal trainer e la 21enne Noemi di Napoli che lavora come ballerina professionista. Chiudono il gruppo delle tentatrici la 32enne Teresa che ha vissuto per anni a Londra, la 22enne Jennifer che lavora come speaker radiofonica, la studentessa 23enne Melania, la 25enne estetista Chiali, la 28enne Karina e la 33enne Marta che sogna di diventare arredatrice di interni.

Anna Tedesco, chi è la mamma di Maicol Bei, tentatore di Temptation Island 2024/ Il messaggio sui social

Quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024

Non ci sono cifre ufficiali in merito ai cachet di tentatori e tentatrici di Temptation Island 2024 che, per trascorrere ventuno giorni nel villaggio in compagnia di fidanzate e fidanzati, ricevono un compenso giornaliero. Il cachet dei tentatori e delle tentatrici oscilla tra i 500 e i 1000 euro a settimana anche se le cifre, per il momento, restano ufficiose.

Una cifra, quella che ricevono i single, che varia in base alla visibilità degli stessi tentatori e tentatrici e che è inferiore a quello delle coppie che, invece, guadagnano tra i 1800 e 2600 euro a testa.













© RIPRODUZIONE RISERVATA