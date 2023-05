Chi sono i Wild Youth Irlanda, Eurovision 2023/ “We Are One”: “sarà un’esibizione grande”

Wild Youth con We are one rappresentano l’Irlanda all’Eurovision 2023

Wild Youth sono in gara all’Eurovision 2023 con il brano “We are one“. Il duo musicale rappresenterà l’Irlanda nella kermesse europea in programma dal 9 al 13 maggio alla Liverpool Arena di Liverpool durante la prima semifinale. La scelta del rappresentante musicale dell’Irlanda è avvenuta durante il “The Late Late show”, il talk show più famoso d’Irlanda. Alla fine a spuntarla è stato il duo che, intervistati da Eurofestivalnews.com hanno raccontato come si stanno preparando all’Eurovision: “molto bene, abbiamo appena visto gli schermi led che useremo! Li abbiamo visti all’opera proprio ieri sera ma non te li possiamo far vedere però (ride, ndr). Li terremo come sorpresa, ma sono davvero molto belli. Abbiamo avuto l’idea di usarli un po’ di tempo fa e poi quest’idea la abbiamo mandata agli organizzatori che in seguito l’hanno trasferita sul palco e vederla lì è stato davvero bellissimo”.

Non solo, il duo musicale ha anche rivelato qualcosa in più sulla loro performance: “sarà un’esibizione veramente grande e incredibilmente classica. Ovviamente come gruppo ci saranno momenti che condivideremo tutti insieme ma daremo il nostro meglio e vi garantiamo che saremo professionali dalle prove fino alla diretta tv, perché abbiamo solo una possibilità di tre minuti che vale una vita. Ci assicureremo che sarà tutto perfetto, il meglio che possiamo fare”.

Wild Youth all’Eurovision 2023: “vorremmo collaborare con Loreen”

I Wild Youth con la canzone “We are one” rappresenteranno l’Irlanda durante l’Eurovision 2023. Il duo musicale parlando degli altri artisti in gara si è sbottonato ai microfoni di Eurofestivalnews.com rivelando le loro canzoni preferite: “ci piace “Carpe Diem” dei Joker Out, la canzone di Pasha per la Moldavia ci piace davvero tanto e ci siamo anche messi perfino a ballarla insieme a lui qualche giorno fa. La canzone dell’Estonia di Alika è bellissima e la sua voce poi è cosi potente, la canzone spagnola di Blanca che abbiamo ascoltato per bene a Tel Aviv e siamo rimasti letteralmente a bocca aperta. Poi anche quella dei Piqued Jacks per San Marino che sono anche dei ragazzi adorabili e gentilissimi, ma anche la loro canzone è molto bella e rock”.

Parlando di musica e possibili featuring, il duo non ha alcun dubbio: sogna un duetto con Loreen. “È cosi brava e con una voce assurda. Ogni sua canzone è fantastica, basti semplicemente pensare a Euphoria e a Tattoo. Poi è anche una grandissima autrice” – hanno detto i due che parlando dell’Italia hanno rivelato “noi amiamo l’Italia!”.











