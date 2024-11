Chi sono Ilaria e Vincenzo di Uomini e donne: il ritorno in studio dopo l’addio alla trasmissione

Ilaria e Vincenzo, dopo aver lasciato Uomini e Donne, tornano in studio nella puntata in onda oggi, lunedì 25 novembre. La dama e il cavaliere si sono conosciuti all’interno del programma dove, dopo aver frequentato altre persone, si sono scelti per poi lasciare la trasmissione in coppia in seguito ad alcune critiche dello studio. Dopo aver lasciato la trasmissione, Ilaria e Vincenzo stanno continuando a conoscersi e tra loro le cose vanno bene come hanno confermato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni in una puntata di Casa Lollo. “Mandarci via è stata una forma di tutela nei suoi confronti! Non merita di stare su quella sedia quella donna. Ci dà noia perché siamo stati trattati diversamente dagli altri. E’ stato brutto il modo!“, ha detto la coppia.

Il ritorno in studio riaccende vecchie rivalità con Barbara De Santi che si scaglia contro Vincenzo accusandolo di averla presa in giro al punto da mostrare il famoso messaggio che il cavaliere le aveva inviato prima di decidere di frequentare unicamente Ilaria.

Vincenzo e Ilaria: lite a Uomini e Donne con Gianni Sperti, Tina Cipollari e Barbara De Santi

Scintille nello studio di Uomini e Donne tra Vincenzo e Ilaria da una volta, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Barbara De Santi dall’altra. Vincenzo si scaglia contro Barbara De Santi che continua ad accusarlo di averla presa in giro mentre il cavaliere ribadisce di non averla mai illusa e di essere sempre stato chiaro.

Contro Barbara si scaglia anche Ilaria che svela di aver querelato la De Santi per la frase “da un letto all’altro”. Ilaria, inoltre, si scaglia anche contro Tina Cipollari, rea di non averla difesa nonostante la frase di Barbara. Tra la bionda opinionista e Ilaria, così, volano parole forti.