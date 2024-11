Vincenzo La Scala e Ilaria Volta rompono il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: cos’è successo

L’uscita di Vincenzo La Scala e Ilaria Volta da Uomini e Donne ha sollevato un po’ di polemiche da parte del pubblico. Secondo molti i due sono stati costretti ad abbandonare il programma sotto insistenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno iniziato a sospettare della loro non genuinità, cosa che ha infine spinto Maria De Filippi ad invitarli a conoscersi fuori e di tornare poi una settimana dopo per comprendere com’è andata. La versione che Vincenzo e Ilaria hanno però dato in una recente intervista a Casa Lollo è, però, alquanto diversa.

Ad aver la colpa di questa loro quasi ‘cacciata’ da Uomini e Donne sarebbe Barbara De Santi. Chi ricorda l’arrivo di Vincenzo La Scala a Uomini e Donne, ricorda anche che la prima donna che ha voluto conoscere è stata proprio Barbara. Tra loro c’è stata una cena che si è conclusa con un bacio, un gesto che se per il cavaliere è stato di semplice conoscenza, per la dama è stato invece molto importante. Da qui l’inizio di un acceso scontro tra le due parti.

Ilaria Volta contro Barbara De Santi: “Ci hanno mandati via per tutelarla!”

“Ci siamo baciati, ma non è stato un bacio passionale né nulla! – ha spiegato Vincenzo nel corso dell’intervista – Il giorno dopo, in studio è venuto fuori che avrei giurato amore eterno, sembrava che l’avessi lasciata sull’altare. Sono rimasto perplesso…non è possibile che per due ore, una sera ed un bacio del genere una è innamorata perdutamente.” Anche Ilaria Volta ha poi avuto forti scontri con Barbara De Santi, al punto tale che, secondo la dama, sarebbe stata proprio lei a causare la loro uscita da Uomini e Donne: “Penso che abbia fatto una grande caduta di stile, si commenta da sola e non credo che finirà qua la situazione. Mandarci via è stata una forma di tutela nei suoi confronti!“ ha tuonato Ilaria. Per poi concludere: “Non merita di stare su quella sedia quella donna. Ci dà noia perché siamo stati trattati diversamente dagli altri. È stato brutto il modo!”