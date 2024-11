La vita privata di Jake La Furia: chi sono la moglie e i figli

Jake La Furia, giudice di X Factor 2024, ha una vita privata top secret. Il membro dei Club Dogo è sposato dal 2017 con la sua storica compagna da cui sono nati due figli maschi. Della vita sentimentale di Jake La Furia non si conosce altro. Molto discreto e riservato, infatti, parla raramente del suo privato al punto che non si conoscono i nomi ne della moglie ne dei figli. Dei suoi bambini, però, l’artista ha parlato in un’occasione svelando il carattere, totalmente opposto, dei figli.

In un’intervista con Esse Magazine, li ha descritti come “le persone più diverse che io abbia mai visto collaborare” spiegando che “il più grande è fatto per costruire, il piccolo per distruggere”. In una successiva intervista rilasciata a Vanity Fair, tuttavia, si è sbottonato parlando in generale della paternità e di quanto sia cambiato da quando sono arrivati i bambini.

Jake La Furia e la paternità

La famiglia ha salvato Jake La Furia come ha raccontato lui stesso nel podcast Mondocane spiegando che, grazie alla moglie e ai figli, è riuscita a superare i suoi demoni e ad allontanarsi da ambienti complicati in cui rischiava di perdersi.

“Ho fatto i figli non per continuare a fare quello che facevo prima e lasciarli alla tata ma perché ci tenevo davvero a costruirmi una famiglia. Volevo godermi i figli e vivermeli in fondo, e questo mi ha sicuramente cambiato la vita. Anche perché banalmente non avrei potuto più fare le 7 del mattino. Penso che i figli mi abbiano aggiustato. Accompagnarli e andarli a prendere a scuola mi mette in pace“, ha poi raccontato l’artista a Vanity Fair.

