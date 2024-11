Semifinalisti di Ballando con le stelle e ripescaggio: chi va avanti

Una puntata ricca di emozioni ci ha rivelato chi saranno i semifinalisti di Ballando con le stelle 2024 e chi è finito al ripescaggio, con Milly Carlucci che nel finale di puntata ha rivelato i nomi dei concorrenti che hanno trovato l’accesso per la semifinale. I promossi alla prossima puntata di Ballando con le stelle sono Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, vanno in semifinale anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre Tommaso Marini e Sophia Berto hanno staccato l’ultimo pass per la semifinale dopo il ballottaggio.

Al ballottaggio finiscono Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen, Tommaso Marini e Sophia Berto e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che si sono esibiti per staccare l’ultimo pass per la puntata di settimana prossima, mentre le altre due coppie se la vedranno in apertura della prossima serata. Tra i semifinalisti di Ballando con le stelle 2024 troveremo anche Tommaso Marini e Sophia Berto dunque.

Semifinalisti di Ballando con le stelle e classifica puntata

Prima di scoprire i semifinalisti di Ballando con le stelle Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto a Federica Pellegrini, mentre Rossella Erra a Federica Nargi e di conseguenza la classifica di Ballando con le stelle 2024 è rimasta invariata, con l’ex velina di Striscia la notizia al primo posto e la ex nuotatrice subito dietro. Al terzo posto si è classificato Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, subito dietro Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti, mentre Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono dovuti accontentare del quinto posto nella serata in cui sono stati eletti i primi semifinalisti di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci ha assegnato ai concorrenti del dancing show i compiti per la prossima puntata