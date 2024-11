Federica Nargi e Luca Favilla vincitori di Ballando con le stelle 2024? lei ci spera: “Sarebbe una rivincita”

Si è esibita per ultima Federica Nargi, con Luca Favilla, nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024. Prima di scendere nella pista da ballo l’ex velina di Striscia la notizia nella clip introduttiva si è detta felice ed entusiasta per i risultati raggiunti nello show del sabato sera di Rai1: “Noi siamo sempre felici soprattutto dalle ultime tre puntate” E subito dopo ha aggiunto di puntare alla vittoria: “Io voglio arrivare in finale sin dalla prima puntata ma non è una questione di vincere il programma ma di superare i miei limiti e le mie paure ed in questo momento ci tengo ad avare una mia rivincita personale.”

Subito Federica Nargi ha parlato del rapporto con il suo maestro Luca Favilla: “Il fatto che ti venga riconosciuto questo merito ha tirato fuori una carica pazzesca. Lunedì mi è arrivato in sala prove con una carica pazzesca, il Luca zen pacato e tranquillo non esiste più.” In pista hanno portato un energico Swing tecnicamente perfetto, a detta di Carolyn Smith, ma anche originale e frizzante che ha spiazzato tutti ed è terminato con un ovazione del teatro. Insomma ormai si gioca a carte scoperte e Federica Nargi vincerà Ballando con le stelle 2024? Lei punta alla vittoria.

Dopo la performance di Federica Nargi e Luca Favilla la parola passa alla giuria di Ballando con le stelle 2024. Per Carolyn Smith l’esibizione era di un livello altissimo e pur essendo difficile tecnicamente perfetta. Dopo essersi commosso ad inizio puntata dopo averla vista Guillermo Mariotto ha ribadito il suo entusiasmo ed anche Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli non hanno trovato una critica o una pecca. Federica Nargi è la vincitrice di Ballando con le stelle 2024?