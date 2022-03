Martina Rossi e Federica Pizzi, le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo/ Perchè è finita?

Chi è Martina Rossi ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Martina Rossi è una giovane ragazza appassionata di nuoto, sin dall’età di otto anni. Quando ha conosciuto Manuel Bortuzzo, aveva solo 16 anni, i due avevano instaurato un bel legame proprio grazie alla passione in comune per il nuoto, fino al momento della tragedia che colpì il ragazzo, vittima di una sparatoria nella periferia di Roma. Da quel momento non cambiò solo la vita di Manuel ma anche quella di Martina, che colpita dallo shock, decise di abbandonare la passione per il nuoto. Durante quel periodo difficile lei restò comunque accanto al ragazzo, che come riporta Fanpage ha però affermato: “la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente e dopo siamo durati otto mesi, ma quattro mesi li ho passati in ospedale”; l’ex gieffino lascia intendere che per quanto amore potesse esserci tra loro, la situazione drammatica vissuta e la distanza sono stati i fattori che lo hanno portato a lasciarla, dicendole: “Credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi. Ho bisogno di tempo per me”.

Dopo la storia con Martina Rossi e poco prima di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si era legato sentimentalmente ad una giovane ragazza di 20 anni, Federica Pizzi. Il primo a parlare di questa relazione fu proprio l’ex gieffino, che in un’intervista al Gazzettino aveva dichiarato di aver incontrato una ragazza, con la quale aveva iniziato una frequentazione e che si trattava della figlia della compagna del suo dentista. Una relazione breve che è terminata proprio quando Manuel ha fatto il suo ingresso all’interno del reality. All’interno della casa del Grande Fratello, Manuel si è innamorato della principessa Lulù Selassiè, alla quale ha parlato di Martina Rossi, la sua storia più importante, ma ha mantenuto totale riservatezza sul conto di Federica. Il padre del ragazzo, Franco, ha però parlato delle ex del figlio su Radio Radio affermando che Federica era una ragazza bellissima e con un carattere generoso ed affidabile che però lo ha molto deluso poichè non era riuscita ad andare oltre la disabilità di Manuel; sembra dunque questo il possibile motivo della rottura tra i due. Fra i due è comunque rimasto dell’affetto sincero, tanto che abbiamo visto Federica in tutta la sua dolcezza, nella puntata del grande fratello del 4 ottobre 2021.

