Chi sono Louis e Anne-Marie, genitori di Brigitte Bardot/ Il rapporto burrascoso tra amori e carriera

Il mito, l’immagine da diva, l’arte prestata al cinema e una vita sentimentale quanto mai frenetica: tutto questo potrebbe dirsi di Brigitte Bardot e non si può non tener conto di quelle fasi, soprattutto giovanili, che molto probabilmente hanno forgiato la sua attitudine. L’attrice è cresciuta in un contesto familiare non proprio facile, condito da dissidi con i genitori – Louis e Anne-Marie – che per diverse ragioni erano spesso ostili nei suoi confronti ma per ragioni prettamente riguardanti l’educazione.

Per meglio comprendere il contesto familiare di Brigitte Bardot è necessario un excursus proprio sulla figura dei suoi genitori, Louis e Anne-Marie. Il padre proveniva da una famiglia benestante, borghese e di stampo cattolico; un mix che chiaramente, contestualizzato all’epoca, sfociava in un’educazione ferrea da impartire alla propria figlia, Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot conflitti e ‘ribellioni’ nel rapporto con i genitori Louis e Anne-Marie

In riferimento al ruolo dei genitori nella vita di Brigitte Bardot, leggermente diverso è stato l’approccio di sua madre Anne-Marie. L’arte scorreva nelle sue vene, motivo per il quale non ha mai osteggiato le sue due figlie nel perseguire i propri sogni. In ogni caso, assecondava in più occasioni il marito Louis Bardot nei metodi per impartire la corretta educazione alla figlia; circostanza che dunque sfociava in motivi di scontro con Brigitte Bardot.

Molto di ciò che sappiamo sui genitori di Brigitte Bardot – Louis e Anne-Marie – è scritto dalla stessa attrice nella sua autobiografia. Contrasti, liti, ribellioni giovanili; tutto è documentato dalla sua memoria soprattutto per quanto riguarda gli amori. Proprio in giovane età, innamorata del regista Roger Vadim, arriverà a tentare il suicidio pur di contrastare il malcontento dei genitori.

