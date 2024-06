Chi è Roger Vadim, primo marito di Brigitte Bardot/ L’attrice per lui tentò il suicidio, ma sul set…

Roger Vadim Plemiannikov, nato a Parigi nel 1928, è stato un grande regista del cinema internazionale la cui storia, tra carriera e vita privata, si intreccia con quella di Brigitte Bardot in qualità di suo ex marito. Roger Vadim, di origini russe da parte del padre – ex ufficiale e pianista – seguirà prima le orme del genitore nel contesto diplomatico e militare per poi veder sbocciare, in adolescenza, una forte passione per il mondo del cinema.

Gli esordi di Roger Vadim – ex marito di Brigitte Bardot – sono da attore, quando ancora non aveva compiuto la maggiore età; neanche il tempo di mettere in mostra il suo talento che pochi anni dopo ottiene il suo primo ruolo come assistente sceneggiatore sotto l’ala protettiva di un grande maestro quale Marc Allégret. Da lui carpisce segreti e tecniche che lo portano poi ad esordire dietro la macchina da presa con “E dio creò la donna”. Una pellicola che può essere considerata croce e delizia per Roger Vadim dato che, stando ai racconti, sancì la fine del suo matrimonio con Brigitte Bardot.

Roger Vadim e Brigitte Bardot, la ‘lotta’ per il matrimonio e una ‘scintilla’ per lasciarsi andare

Roger Vadim Plemiannikov aveva solo 21 anni ma era già considerato tra i migliori registi emergenti del periodo quando incontrò per la prima volta Brigitte Bardot, che ai tempi era appena 15enne. A dispetto della differenza anagrafica, i due iniziano a frequentarsi convinti di aver trovato, reciprocamente, l’amore di una vita. Saranno però i genitori di Brigitte Bardot a porre un freno ai loro propositi: “Potrai stare con lui solo quando avrai compiuto 18 anni”, le intimò la madre.

Tale era l’amore di Brigitte Bardot per l’ex marito Roger Vadim Plemiannikov che, appreso il disappunto dei genitori, l’attrice – come racconta Vanity Fair – tentò addirittura il suicidio. Approfittando della loro assenza per recarsi a teatro, l’attrice allora 15enne aprì il gas e inserì mezzobusto nel forno; fortunatamente, suo padre e sua madre rincasarono giusto in tempo per salvarla. Una volta compiuta la maggiore età finalmente Roger Vadim e Brigitte Bardot diventarono marito e moglie ma fu un sodalizio destinato a durare poco. Il suo primo marito nonché regista la scelse per il ruolo di protagonista in “E Dio creò la donna”; proprio sul set la giovane attrice conobbe Jean-Louis Trintignant. Una scintilla professionale e una corrispondenza di amorosi sensi: l’esito fu la separazione dall’ex marito Roger Vadim Plemiannikov per tuffarsi nella liaison con l’attore, intensa ma di breve durata.

Roger Vadim Plemiannikov, tutti gli amori dell’ex marito di Brigitte Bardot: 5 matrimoni e 4 figli

Roger Vadim – ex marito di Brigitte Bardot – tornò sull’altare con Annette : la nascita della sua prima figlia, Nathalie, non bastò a rendere più longevo il matrimonio che culminò dopo soli 4 anni. Breve e intensa anche la liaison con Catherine Deneuve con la quale non giunse alle nozze ma ebbe il suo secondogenito, Christian. Il terzo matrimonio di Roger Vadim arriva nel 1965 con Jane Fonda: con l’attrice il divorzio arriva circa 10 anni dopo e successivamente alla nascita della terza figlia, Vanessa.

Una vita piena di amori quella dell’ex marito di Brigitte Bardot: Roger Vadim arrivò al quarto matrimonio nel 19975 con l’attrice Catherine Schneider, madre della quarta figlia del regista, Vania, ma ancora una volta l’unione nuziale durò piuttosto poco. Chiude la conta delle nozze con un numero dispari – 5 – legandosi nel 1990 a Marie-Christine Barrault con la quale visse fino agli ultimi anni della sua vita. Roger Vadim ci ha lasciati all’età di 72 anni, nel 2000 dopo aver lottato per diverso tempo contro la malattia: un linfoma.











