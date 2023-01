Enrico e Luca Monti, chi sono marito e figlio di Sabrina Salerno?/ Lui era sposato…

Chi è Enrico Monti e com’è nata la storia d’amore con Sabrina Salerno?

Enrico Monti e Luca Maria Monti sono il marito e il figlio della showgirl Sabrina Salerno. Enrico (classe 1968) è un imprenditore nel settore tessile, gestisce un’azienda di famiglia realizzata per creare camicie su misura, che nel 2014 è stata riconosciuta come una delle migliori aziende italiane del settore. Il primo incontro di Enrico Monti e Sabrina Salerno avvenne per motivi lavorativi: un tempo lui aveva uno studio di registrazione e lei aveva cantato davanti a lui. Quella esibizione restò talmente impressa a Enrico che si innamorò.

L’unico problema è che a quel tempo Enrico era sposato e aveva avuto un figlio da poco e anche Sabrina era già impegnata. Nonostante tutto i due si fidanzarono e travolti dal loro amore nel 2006 si sposarono. Su Enrico, Sabrina Salerno aveva dichiarato: “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto. Io ho degli attimi di grande follia dove vedo solo buio”.

Luca Maria Monti, gli interessi e il rapporto con la madre Sabrina

A coronare l’amore tra Sabina Salerno ed Enrico Monti fu l’arrivo del figlio Luca Maria Monti nel 2004. Sul figlio Luca, che attualmente ha 18 anni, Sabrina aveva dichiarato: “È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico. Quando camminiamo per strada si girano tutti…ma per guardare lui. È un ragazzo saggio, studioso, sportivo e…bellissimo. E io a volte arranco”.

In un’intervista a Chi invece, Sabrina Salerno aveva raccontato quali fossero gli obiettivi e le passioni di Luca: “Per un po’ ha pensato di fare la carriera militare, poi è appassionato di arte, di sport, tra un po’ andremo a farci dei giri delle università, magari Economia, magari andrà all’estero, per me se lui è contento può andare anche da solo sui ghiacci”. Sul lavoro della madre Luca non ha mai detto nulla ma Sabrina ha raccontato che ogni tanto si “infastidisce” un po’: “Una volta mi disse: ‘Mah, forse hai un po’ esagerato’. Lui ha le sue idee, lo comprendo e lo rispetto, ma lui deve rispettare quella che è la mia matrice”.











