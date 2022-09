Monica Michielotto moglie Umberto Tozzi e i figli Natasha, Gianluca e Nicola Tozzi/ Legati da un grande amore

Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi

Monica Michielotto è la moglie del grande cantautore italiano Umberto Tozzi. E’ una donna ben lontana dal mondo dei riflettori e più giovane del cantante che attualmente ha 70 anni ma tra i due la differenza d’età non è mai stata un problema. Nonostante i due si siano innamorati molti anni fa, Monica continua ad essere la musa ispiratrice del cantautore e come ha sempre fatto, continua a sostenerlo con i suoi tour in giro per l’Italia e per il mondo. Monica e Umberto si sono conosciuti alla fine degli anni ’90, alla fine del precedente matrimonio del cantautore con Serafina Scialò (da cui era nato anche un figlio: Nicola Armando).

Riguardo a Monica sappiamo ben poco ma siamo a conoscenza del suo lavoro da producer a fianco del marito, grazie ad alcune dichiarazioni che lei stessa aveva rilasciato al giornale Attimi. Monica e Umberto si sono sposati nel 1995 e dal loro matrimonio sono nati Gianluca e Natasha. Sui social si sono mostrati insieme in alcune immagini di famiglia mentre sotto i riflettori abbiamo avuto modo di vederli come coppia solo all’interno del videoclip musicale del brano “Gli innamorati”.

Il primogenito del grande cantautore italiano Umberto Tozzi si chiama Nicola Armando ed è il figlio che l’artista ha avuto dal suo primo matrimonio con Serafina Scialò. Nicola Armando sono molto legati anche se in passato, secondo quanto riporta Donna Pop, i due hanno avuto una piccola discussione in merito alle parole di Umberto sulla madre di Nicola. Il cantautore in passato aveva denunciato l’ex moglie per questioni di soldi ma il figlio non ha mai approvato questa decisione e al contrario aveva preso le difese della madre. Nicola in passato aveva abbandonato gli studi anche a causa delle difficoltà economiche e attualmente è un grande lavoratore.

Dal matrimonio tra Umberto Tozzi e Monica Michielotto invece sono nati: Gianluca e Natasha. Gianluca è stato il primo ad aver reso nonno il cantautore con l’arrivo di Andrea, nato dal matrimonio con l’ex moglie Elisa Persoglio. In passato il ragazzo avrebbe intrapreso una relazione con la showgirl Raffaella Fico ma dal 2017 è felicemente sposato con Sofia Valleri e lavora presso la Momy Records. Natasha invece è una modella e influencer e dopo alcune relazioni importanti tra cui quella con Andrea Iannone e con l’imprenditore Stefano Ricucci, adesso è fidanzata insieme ad Alberto Franceschi, che si occupa degli affari di famiglia.











