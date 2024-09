Simona Ventura è non soltanto uno dei volti più conosciuti della condizione della tv italiana, ma anche una mamma amorevole che nel corso della vita ha dedicato la sua vita ai figli, oltre che al lavoro che tanto ama. Nel 1998, dopo aver sposato Stefano Bettarini, la giornalista e conduttrice ha deciso di allargare la famiglia diventando mamma prima di Niccolò, nato nel 1998, e poi di Giacomo. Dopo la separazione tra i due, nel 2014, Simona Ventura ha adottato anche una bambina, Caterina, figlia di una sua cugina che per motivi economici non poteva tenere la bimba: dopo l’affido, infatti, Simona ha proceduto con l’adozione e così la bambina è diventata a tutti gli effetti sua figlia. Cresciuta al fianco di Niccolò e Giacomo, per il noto volto televisivo è la terza figlia, la bimba mai avuta.

Niccolò, classe 1998, bellissimo con fisico statuario, è il primogenito di Simona Ventura. Nel 2018 il suo nome è balzato agli onori della cronaca per essere stato aggredito violentemente fuori da una discoteca di Milano, dopo aver difeso un amico: Niccolò si è salvato per miracolo e per tutta la famiglia, in primis Simona Ventura, sua madre, il suo salvataggio ha cambiato completamente la vita. Dopo aver intrapreso una carriera nel mondo del calcio, Niccolò è diventato personal trainer: è molto seguito anche sui social, con 150.000 followers su Instagram.

Figli di Simona Ventura: chi sono Niccolò, Giacomo e Caterina

Ora che abbiamo visto tutto su Niccolò Bettarini, andiamo a vedere anche cosa fanno gli altri figli di Simona Ventura. Giacomo, classe 2000, è appassionato di boxe e come si può vedere sul suo profilo Instagram, ama fare volontariato e aiutare le persone meno fortunate di lui. Simona Ventura ha sempre speso parole d’amore per i suoi figli: “I miei figli sono i miei gioielli, il mio cuore è diviso in tre parti”.

La terza figlia di Simona Ventura è Caterina, nata da una parente in difficoltà della conduttrice. Come ha sempre raccontato lei stessa, la famiglia originaria era in difficoltà e così la stessa Simona ha chiesto l’affido di Caterina. La Ventura ha sempre ringraziato i genitori naturali della ragazza, che le hanno permesso di prenderla in affido e poi di adottarla: Simona ha sempre spiegato a Caterina che “ha due mamme”.

