Niccolò e Giacomo Bettarini, figli Simona Ventura/ “La vediamo felice, è la soddisfazione e gioia più grande”

Simona Ventura è stata sposata per diversi anni con Stefano Bettarini e dal loro amore e matrimonio sono nati i figli Niccolò e Giacomo Bettarini. La coppia si è poi separata con un divorzio diventato “argomento nazionale” con indiscrezioni, rivelazioni, presunti e reali tradimenti che hanno occupato tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali e dei giornali di gossip. La vita di Niccolò e Giacomo Bettarini è stata sicuramente messa a dura prova, ma i figli di Simona Ventura hanno dimostrato di essere forti e hanno affrontato tutto il tam tam mediatico con grande discrezione e riservatezza. Ma chi sono i figli di Simona Ventura?

Classe 1998, Niccolò è il primo figlio di Simona Ventura nato dal matrimonio con Stefano Bettarini nato a Milano, ma successivamente si è trasferito a Londra dove ha studiato e dove sta cercando di realizzare il suo grande sogno: diventare un calciatore professionista proprio come il papà. Da diversi anni è rientrato in Italia dove ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione; tra le sue esperienze la conduzione de Il Collegio Off. Il nome di Niccolò Bettarini è balzato alla cronaca anche per le sue relazioni con diversi personaggi noti come la fashion blogger Ginevra Lambruschi e alla modella Michelle Sander, ma anche per una violenta aggressione che poteva costargli la vita.

Simona Ventura e il rapporto con i figli Niccolò e Giacomo Bettarini

Nel 2018 Niccolò Bettarini è vittima di un’aggressione fuori una nota discoteca di Milano; il figlio di Simona Ventura è stato accoltellato dopo aver difeso un amico ed è finito in ospedale. Un momento terribile e difficile per la conduttrice che ospite di Mara Venier ha raccontato: “una mamma lo sente, c’è una parte del cuore che muore e io invece sentivo che non era così. La sua salvezza è stata un miracolo ma da lì la mia vita è cambiata completamente. Ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno va vissuto. Ho messo un’energia positiva intorno a me che io ho ancora ora”. Fortunatamente tutto è andato per il meglio ed oggi Niccolò con il fratello Giacomo fanno il tifo per la mamma tornata in auge nel mondo della televisione grazie anche alla partecipazione a Ballando con le Stelle. “Nel corso della sua carriera mamma non è che l’ho seguita sempre tantissimo. Quest’anno a Ballando la sto seguendo particolarmente, la vedo felice. Per noi è la soddisfazione e gioia più grande. Lei rimane sempre SuperSimo” – ha detto il figlio.

Il secondo figlio è Giacomo Bettarini nato sempre dal matrimonio con Stefano Bettarini e tra le sue più grandi passioni c’è la box. Anche lui, una volta conseguito il diploma in Italia, ha deciso di trasferirsi a Londra dal fratello. Oltre alla boxe, Giacomo è un appassionato di recitazione e sui social condivide diverse foto e video di lui sul palco.











