La sua peculiarità è forse il giudizio pungente, ‘cavallo di battaglia’ che da anni utilizza soprattutto nel format di Ballando con le stelle in qualità di giurata. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, giornalista ma ormai da tempo nota soprattutto come personaggio televisivo grazie alla militanza al tavolo dei giudici del talent di Milly Carlucci che dura da diversi anni. Data la notorietà, spesso gli appassionati sono alla ricerca di curiosità e aneddoti che vanno oltre il suo ruolo in tv e la professione; qualcuno nel tempo si sarà certamente chiesto chi sono i genitori di Selvaggia Lucarelli.

I genitori di Selvaggia Lucarelli sono Nicola e Nadia, due figure fondamentali nella vita della giornalista e giurata a Ballando con le stelle 2024. Lei stessa ha spesso raccontato dell’amore viscerale nei loro confronti, soprattutto per la madre che di recente è tristemente passata a miglior vita. La donna ha affrontato per anni il calvario della malattia, l’Alzheimer, prima di lasciare questa terra durante i mesi della pandemia. “E’ morta di Covid e compromessi” – raccontò Selvaggia Lucarelli – “I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere lasciano inevitabilmente indietro qualcuno”.

Selvaggia Lucarelli e l’amore viscerale per i genitori: “Mi è capitato di leggere delle lettere…”

Dalle parole di Selvaggia Lucarelli si evince l’amore per i suoi genitori, soprattutto quando il riferimento è all’amore che legava Nicola e Nadia: “Mi è capitato di leggere le lettere poetiche di mia mamma, mi ha commossa e sorpresa”. Purtroppo il legame con lei, così come con il papà, si è interrotto dal punto di vista terreno a causa della malattia e della prematura scomparsa a causa del Covid ma nel cuore di entrambi il sentimento è più vivo che mai. Oggi la giornalista e giurata di Ballando con le stelle 2024 è ancora più vicina al suo papà, anche lui provato dalla malattia come si evince da un post pubblicato sui social – come riporta Liberto – diverso tempo fa: “Oggi mio padre, 88 anni, e un tumore, ha fatto questa passeggiata andata e ritorno. Ha preso barrette energetiche con questa idea in testa. Sono pezzi di vita preziosi, che il Covid ha tolto a tanti anziani la cui esistenza per molti era ed è sacrificabile”.