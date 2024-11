Sonia Bruganelli punge Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024, tirando in ballo la sua newsletter a pagamento

Volano parole al veleno tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli in diretta a Ballando con le stelle 2024. Dopo alcune frecciatine velate nelle prime puntate, Bruganelli lancia veri e propri dardi infuocati già dal confessionale che anticipa l’esibizione della settima puntata. “Selvaggia ha una zona di comfort, che è la stessa dove sono stata per anni anche io, ha un ruolo e il potere della paletta e tira fuori la paletta. Per cui quello che dice Selvaggia è ormai relativo. Più che soffrire la mia presenza è molto presa dalla sua.”, tuona l’opinionista, che scende poi in pista con un tango insieme al maestro Carlo Aloia.

Ninfa Leone, chi è mamma morta di Alessandra Tripoli/ Lacrime a Ballando con le stelle 2024: "Perso tutto"

Arrivata al momento del giudizio di Selvaggia Lucarelli, la giornalista è chiaramente carica a rispondere stoccata con stoccata, e infatti stuzzica con leggerezza Sonia Bruganelli che però cala l’asso, rispondendo: “Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento e ne parli anche lì.” Il riferimento è alla nuova newsletter a pagamento della giornalista, nella quale Selvaggia pubblica articoli esclusivi sui personaggi o le questioni calde del momento. In un’occasione ha anche parlato di Sonia, da qui la sua frecciata.

Anna Lou Castoldi: "Ho lavorato come imbianchino e porta pizze"/ "Non volevo dipendere dai miei genitori"

Selvaggia Lucarelli, risposta al veleno: “Io non ho avuto mariti ricchi, devo lavorare!”

Lucarelli è però quasi indignata per questo riferimento e sbotta, replicato con altrettante parole pungenti: “Farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho avuto fidanzati e mariti ricchi, quindi lavoro… Che volgarità!” tuona. “Volgarità? È semplicemente la verità!” replica Bruganelli. Selvaggia cerca allora di cambiare tono: “Meglio parlare del ballo, perché la volgarità del commento è meglio sorvolarla. Io non sono interessata ai soldi come te. Posso fare la giudice? Ci hai provato a prendere il mio posto, ora fammi fare la giudice.” E dopo l’ennesima stoccata, tronca servera: “Non hai un talento per il ballo”.