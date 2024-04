Chi sono Raffaella e Andrea, The Voice Generations/ Con un mix tra pop e lirica saranno i vincitori??

Raffaella e Andrea sono una delle coppie della prima edizione di The Voice Generations, lo spin-off di The Voice condotto da Antonella Clerici su Rai1. Mamma e figlio hanno letteralmente incantato il pubblico di Rai1 sulle note de “La musica è finita”, una delle più belle canzoni interpretate da Ornella Vanoni. Una versione a metà strada tra il pop e la lirica che ha lasciato il segno. Tutti i coach – giurati, infatti, si sono girati pronti a contendersi i due concorrenti. Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio hanno apprezzato la prova canora dei due talenti provenienti da San Giorgio A Cremano, Napoli. Anche il pubblico è rimasto estasiato dal talento di entrambi; in particolare di Raffaella, cantante lirica, che ha lavorato nei più prestigiosi teatri italiani, portando con se anche Andrea e gli altri due fratelli che hanno sviluppato una passione il bel canto.

Una passione, quella per la musica, che Raffaella ha condiviso con i figli e in particolare con Andrea, il figlio di 15 anni. Una prova canora che non è passata inosservata nemmeno sui social dove tutti hanno scritto parole di grande affetto per mamma e figlio che sono tra i finalisti della prima edizione di The Voice Generation. Saranno loro i vincitori?

Chi sono Raffaella e Andrea da San Giorgio a Cremano a The Voice Generations su Rai1

La partecipazione di Raffaella e Andrea a The Voice Generations è stata accolta alla grande dal comune di San Giorgio a Cremano, comune italiano di 42 435 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania, terzo comune italiano per densità di popolazione dopo Casavatore e Portici, conosciuto anche per aver dato i natali a Massimo Troisi. Dopo il passaggio dalle blind autidion, il comune di San Giorgio ha diramato una nota stampa complimentandosi con i due protagonisti: “cari concittadini, ieri sera nella trasmissione in onda su Rai 1 The Voice Generations, si sono esibiti Raffaella Ambrosino e Andrea Ambrosino, madre e figlio che con il loro grande talento hanno superato le blind ed ora sono in finale nella squadra di Gigi D’alessio”.

Ma chi sono Raffaella e Andrea di The Voice Generations? Conosciamoli meglio grazie al comunicato del comune di San Giorgio: “Raffaella Ambrosino, amica e donna stimata da molti sangiorgesi e non, è il direttore dell’orchestra e del coro AMI della città di San Giorgio a Cremano e durante il filmato che ha raccontato il loro background, è emersa infatti anche questa bellissima realtà musicale sangiorgese e la nostra città. Raffaella collabora con l’amministrazione su vari progetti da anni e abbiamo sposato la sua idea di una orchestra inclusiva che unisce l’arte all’inclusione delle persone in difficoltà. Due temi molto sentito nella nostra città. Siamo orgogliosi di Raffaella e di Andrea che hanno ottenuto il meritatissimo successo con la loro doppia esibizione in questa prima edizione di The voice Generations”.











