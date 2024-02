SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO: CHI SONO FIGLI DI LORELLA CUCCARINI/ “Siamo rimasti uniti”

Lorella Cuccarini è una mamma diversa con i suoi figli rispetto a come sua madre lo è stata con lei, ma non ha nulla da rimproverarle. «Ti abbracciava poco, ti baciava poco, ma dimostrava il suo amore in tanti modi diversi, ad esempio lavorando fino a notte fonda per non farci mancare nulla, preparandomi la cena anche se tornavo tardi dagli allenamenti. Sinceramente non è mai mancato quell’abbraccio in più, perché sapevo che il suo era amore vero», ha raccontato a Verissimo. D’altra parte, tutto questo l’ha spinta ad aprirsi con i suoi figli Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni Testi: «Ho cercato di smussare questo, perché ora c’è meno pudore nei sentimenti. Infatti, me li bacio moltissimo. Mi piace quando guardiamo la tv insieme e stiamo tutti attaccati».

In merito al rapporto che ha con i suoi figli, Lorella Cuccarini ha aggiunto a Verissimo: «Non tutti sono a casa, uno lavora e vive qui a Milano, ma cerchiamo di ritagliarci momenti insieme, perché stiamo bene in famiglia. Loro poi sono anche molto uniti tra loro. Abbiamo lavorato bene come genitori». (agg. di Silvana Palazzo)

Lorella Cuccarini e Silvio Testi: chi sono i figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio

Il mondo dello spettacolo pullula di personalità amate e di talento, capaci di scrivere pagine importanti tra televisione e musica. Un esempio è rappresentato da Lorella Cuccarini che, attraverso la passione per l’arte, è riuscita ad entrare nel cuore degli appassionati e dei telespettatori. Dato il suo ruolo sul piccolo schermo, la cantante e conduttrice ha spesso incuriosito anche per le dinamiche che riguardano la sua vita privata e sentimentale.

Lorella Cuccarini condivide da oltre trent’anni l’amore con suo marito Silvio Testi. Una unione condita dalla nascita di ben 4 figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. I primi due hanno rispettivamente 29 e 27 anni, gli ultimi due invece – essendo gemelli – hanno la stessa età: 23. Ognuno dei ragazzi di casa Cuccarini-Testi ha superato ampiamente l’adolescenza iniziando dunque a gettare le basi del proprio futuro professionale.

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio: i figli di Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi

Sara Capritta, prima figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, è una talentuosa autrice televisiva e in passato ha coltivato anche una discreta passione per la danza. Giovanni, secondo figlio della showgirl e del produttore televisivo, è invece laureato in Economia e Filosofia, titolo conseguito presso l’Università di Warwick, in Inghilterra. Di lui, sua madre ha raccontato in un’intervista: “E’ un leader, socievole ed empatico… Si cimenta in tante cose e sogna di creare un lavoro in proprio”.

Come anticipato, gli ultimi due figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono gemelli ed hanno entrambi 23 anni. Chiara Capritta è il capitano della AS Roma Femminile, club che attualmente milita in Serie C e che la vede tra i tesserati da oltre dieci anni. Per quanto riguarda Giorgio Capritta, risulta invece più difficile reperire informazioni e curiosità essendo particolarmente riservato.











