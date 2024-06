Chi sono Siria e Matteo, coppia di Temptation Island 2024/ “Non volevo partecipare, la nostra storia va bene”

Siria e Matteo sono una coppia di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5 che vede sette coppie esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia mettendo così alla prova i loro rispettivi sentimenti. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di concorrenti della dodicesima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Siria Pingo, 22 anni, e il fidanzato Matteo Vitali che hanno deciso di mettersi in gioco dopo un sette anni di fidanzamento. In realtà a scrivere alla redazione del programma è stata Siria dopo un lungo percorso di dimagrimento che l’ha portata a cambiare completamente il suo aspetto fisico visto che ha perso più di 80kg.

La coppia protagonista di Temptation Island 2024 vive a Massa Carrara e sono fidanzati da sette anni: lei lavora come impiegata amministrativa stando a quanto scritto sul profilo Facebook, mentre su di lui non è dato sapere di più visto che il ragazzo ha un profilo Instagram poco curato ed aggiornato.

Da Massa Carrara a Temptation Island 2024: Siria Pingo e Matteo Vitali sono tra i protagonisti della nuova edizione del popolare viaggio nei sentimenti di Canale 5. A scrivere al programma è stata Siria che nel video di presentazione ha rivelato: “sono Siria, ho 22 anni e sto insieme con Matteo da sette anni. Scrivo a ‘Temptation Island’ perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”.

Il cambiamento di Siria ha reso gelosissimo Matteo che ai microfoni di Temptation ha confessato: “la guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene”. Cosa succederà tra i due? E soprattuto la voglia di novità e cambiamento porterà Siria a conoscere qualche tentatore all’interno del villaggio dei single? Per scoprire non resta che seguire la prima puntata di Temptation Island 2024!











