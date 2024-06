Siria Pingo e Matteo Vitali, chi è la prima coppia di Temptation Island 2024/ Fidanzati da 7 anni: il video

Temptation Island 2024, la prima coppia è composta da Siria Pingo e Matteo Vitali

Con l’arrivo di giugno numerosi programmi chiudono la stagione in vista della pausa estiva, ma ci sono anche eccezioni che, nel corso degli anni, sono diventate delle vere e proprie abitudini per il pubblico televisivo. Tra queste spicca Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti che tornerà prossimamente in onda su Canale5 con nuove emozioni e storie da raccontare. La data d’inizio della nuova edizione non è ancora stata comunicata ma, nel frattempo, il programma ha pubblicato sui propri canali social la clip di presentazione della prima coppia ufficiale.

Come raccontato ai microfoni di Witty Tv, la prima coppia di Temptation Island 2024 è composta da Siria Pingo e Matteo Vitali ed è stata la ragazza a scrivere alla redazione del programma, svelando il motivo dopo essersi brevemente presentata: “Sono Siria, ho 22 anni e sto con Matteo da sette anni. Scrivo a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene“. Siria ha infatti spiegato di aver affrontato un importante cambiamento fisico: “Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho una voglia matta di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi“.

Matteo Vitali sulla fidanzata Siria Pingo: “Nel nostro rapporto va tutto bene“

Siria Pingo e Matteo Vitali sono dunque la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2024, pronto a debuttare prossimamente sui piccoli schermi. È lei ad aver contattato la redazione, desiderosa di affrontare questo percorso nei sentimenti e comprendere se il fidanzato abbia realmente accettato o meno questo suo cambiamento fisico. Matteo, nella clip di presentazione, ammette che all’inizio era contrario alla partecipazione nel programma e spiega: “Me la guardano tutti, le ronzano intorno e a me sta cosa dà molto fastidio. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, per me“.

