Chi sono Soul Food Vocalist, The Voice Generations 2024/ Guidati da Gigi D’Alessio verso la vittoria?

Soul Food Vocalist, chi sono i concorrenti di The Voice Generations

I Soul Food Vocalist da Castellammare di Stabia al palco di The Voice Generations. Durante la prima puntata delle Blind Audition il gruppo partenopeo non è passato affatto inosservato regalando una performance canora che ha fatto elettrizzare pubblico e giuria! Tutti hanno apprezzato la grinta e la bravura del gruppo originario di Castellammare di Stabia che per il debutto a The Voice Generations ha puntato sul brano Stand by Me, un classico della tradizione Soul. La band composta da Antonella Parmentola, Carmen Scogliamiglio, Francesco e Simone Capriglione hanno fatto girare tutta la giuria del programma. Da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa fino a Clementino tutti li volevano nella propria squadra, ma alla fine i Soul hanno deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio.

Chi sono Erika e Anna, The Voice Generations 2024/ Un duetto con le carte per vincere il talent?

Un colpaccio per il cantautore che per avere Antonella Parmentola, Carmen Scogliamiglio, Francesco e Simone Capriglione ha utilizzato un piccolo stratagemma: si è giocato uno dei jolly a disposizione della giuria, bloccando Loredana Berté!

Soul-Food Vocalist, il quartetto napoletano, conquista The Voice Generations

Alla fine Gigi D’Alessio voleva a tutti i costi il quartetto napoletano dei Soul Food Vocalist nella sua squadra di The Voice Generations e ce l’ha fatta! La band composta da Antonella Parmentola, Carmen Scogliamiglio, Francesco e Simone Capriglione ha superato la fase delle Blind Auditions e passa direttamente alla finalissima della prima edizione dello spin-off di The Voice. Il quartetto, infatti, ha convinto davvero tutti: pubblico e giuria, portando sul palcoscenico la solarità, l’entusiasmo e la gioia della Campania. Proprio sui social la band aveva annunciato la partecipazione al programma scrivendo: “ora siamo felici di annunciare che il nostro nuovo progetto è quasi pronto per essere svelato al pubblico. Siamo sicuri che sarà un successo e non vediamo l’ora di condividere con voi tutti i dettagli e le emozioni che ci hanno guidato in questa avventura”.

Chi è il vincitore di The voice generations 2024?/ Pronostico: favorito il trio pugliese di Loredana Bertè

Un’avventura che potrebbe concludersi alla grande per il quartetto napoletano entrato nella squadra di Gigi D’Alessio. Chissà che il quartetto non possa conquistarsi la vittoria finale!











© RIPRODUZIONE RISERVATA