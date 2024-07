DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC/ Video streaming tv: bis di Carlos o ottava gioia Nole? (Wimbledon 2024, 14 luglio)

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2024: LA RIVINCITA DI UN ANNO FA

Si avvicina sempre più la diretta di Alcaraz Djokovic, la super finale di Wimbledon 2024 ci offre lo spunto per curiosare nell’albo d’oro. Abbiamo già accennato al fatto che Carlos Alcaraz è il detentore del titolo, avendo vinto Wimbledon per la prima volta un anno fa. Per la Spagna è stato in totale il quarto titolo sull’erba di Londra, dopo quello di Manuel Santana nel 1966 e naturalmente le due vittorie di Rafa Nadal nel 2008 e 2010. La Serbia invece è a quota sette, tutte ottenute da Novak Djokovic nelle edizioni 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, motivo per cui Nole potrebbe agganciare a quota otto il più vincente di tutti i tempi, cioè Roger Federer.

Chi sono Stefan e Tara, figli di Novak Djokovic/ Il tennista: “Il mio cuore si spezza quando devo partire…”

Al momento il serbo completa invece un terzetto a quota sette che copre praticamente tutta la storia di Wimbledon, perché con William Renshaw torniamo addirittura nell’Ottocento, poi c’è Pete Sampras che ha dominato l’ultimo decennio del Novecento e ora Djokovic. Memorabile resta anche la cinquina consecutiva di Bjorn Borg dal 1976 al 1980, la Svezia è così tra le nazioni più vincenti nella storia, anche grazie ai due titoli di Stefan Edberg. Infine, una citazione per le due vittorie di Andy Murray, perché sono le uniche per i padroni di casa dal 1936 in poi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Jelena Ristic, chi è la moglie di Novak Djokovic/ Lui: "E' come la mia psicologa e poi..."

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE WIMBLEDON 2024

Al termine di due settimane gli appassionati lo sanno perfettamente, ma per chi magari si farà attirare dalla finale di Wimbledon 2024 ricordiamo che la diretta tv di Alcaraz Djokovic sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, con i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente numero 201 e 2023 del decoder, ma anche la visione tramite Sky Sport 4K, che trovate al numero 213. Di conseguenza, la diretta streaming video di Alcaraz Djokovic sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go o la piattaforma Now Tv.

Diretta/ Musetti Djokovic (risultato finale 4-6 6-7 4-6): ha vinto Novak, finale con Alcaraz (Wimbledon 2024)

ALCARAZ DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2024: LA RIVINCITA DI UN ANNO FA

Ancora loro, sarà il remake di un anno fa la finale di Wimbledon 2024 per il singolare maschile grazie alla diretta di Alcaraz Djokovic, che ci terrà compagnia dal campo Centrale dalle ore 15.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 14 luglio 2024. I due nomi evidentemente non hanno bisogno di alcuna presentazione, l’anno scorso vinse Carlos Alcaraz che così conquistò per la prima volta in carriera Wimbledon, adesso si ripropone questo duello e Novak Djokovic cercherà la rivincita per raggiungere a quota otto successi a Londra il più vincente di tutti i tempi, che da quelle parti è Roger Federer.

La rivalità per motivi anagrafici non potrà mai essere come quella che Nole ha avuto con lo svizzero o naturalmente con Rafa Nadal, ma la diretta di Alcaraz Djokovic è comunque garanzia di spettacolo ai massimi livelli, pur con qualche rimpianto in ottica italiana perché Jannik Sinner e ancora più Lorenzo Musetti hanno giocato un ottimo torneo e quindi avremmo sperato di rivedere un azzurro in finale come Matteo Berrettini nel 2021, quando perse proprio contro Djokovic. In ogni caso, per gli appassionati di tennis oggi sarà comunque una domenica meravigliosa, che cosa ci riserverà la diretta di Alcaraz Djokovic?

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC, IL CAMMINO VERSO LA FINALE DI WIMBLEDON 2024

Come siamo giunti quindi a questa finale di lusso per Wimbledon 2024? Scopriamo il cammino che ha portato lo spagnolo e il serbo fino alla diretta di Alcaraz Djokovic. Per Carlos Alcaraz, dopo due facili vittorie nei primi due turni, il primo vero ostacolo è stato lo statunitense Tiafoe nel terzo turno, piegato solamente in cinque set. Ne sono serviti invece quattro negli ottavi per avere la meglio sul France Humbert, poi proprio questa è diventata la durata “classica” degli incontri dello spagnolo, che ha concesso un solo set all’altro statunitense Paul nei quarti e infine nella semifinale contro il russo Medvedev, superato con una imperiosa rimonta.

Per quanto riguarda invece il cammino di Novak Djokovic verso l’ennesima finale del serbo a Wimbledon, dobbiamo dire che il turno più scabroso è stato anche per Nole il terzo, quando la vittoria è arrivata al tie-break del quarto set contro l’australiano Popyrin, mentre il dominio più netto (anche in rapporto al valore dell’avversario) è stato negli ottavi contro il danese Rune. Un pizzico di fortuna nei quarti, superati senza nemmeno giocare grazie al ritiro dell’altro australiano De Minaur, magari la maggiore freschezza è servita per superare in semifinale il nostro Lorenzo Musetti, l’ultimo ostacolo per Novak verso questa attesissima diretta della finale Alcaraz Djokovic…











© RIPRODUZIONE RISERVATA