Chi sono Vanessa Perna e Karen, moglie e figlia di Nick Luciani/ Sposati dal ’99

Nick Luciani e Vanessa Perna, un’amore vicino al traguardo dei 25 anni

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha visto tornare sul palco dell’Ariston una delle band più apprezzate e storiche del panorama italiano, I Cugini di campagna. Il gruppo si è riunito in occasione della kermesse con il brano Lettera 22, ottenendo non pochi complimenti e dichiarazioni di stima. Tra tutti i componenti, è stata in particolare apprezzata la performance canora di Nick Luciani, voce della band salvo un periodo dove aveva deciso di abbandonare.

La fortunata carriera di Nick Luciani con i Cugini di campagna è senza dubbio dovuta anche ad una solidità sentimentale che da quasi venticinque anni lo accompagna nel suo percorso di vita. Il cantante è infatti legato a Vanessa Perna dal 1999, anno che coincide con la cerimonia nuziale. Dall’amore tra i due è nata una splendida figlia di nome Karen, punto cardine per la serenità familiare. Sulla moglie di Nick Luciani le informazioni sulla carriera professionale e sulla sfera privata sono particolarmente scarse; pare però che anche lei condivida l’amore per la musica come cantante senza però avere la medesima notorietà del marito. Vanessa Perna è stata però ospite fisse ai tempi della partecipazione del marito a L’Isola dei famosi; dallo studio è stata fondamentale per offrire la giusta dose di supporto su quell’esperienza.

Nick Luciani e Vanessa Perna, le difficoltà alla nascita della figlia Karen

Proprio ai tempi de L’isola dei famosi, Vanessa Perna scrisse una commovente lettera per il marito, Nick Luciani: “Ciao amore mio, ti seguiamo tutti i giorni: siamo tue accanite fan, ma io lo sono sempre stata… Sono passati 20 anni, ci siamo sposati, abbiamo avuto la nostra Karen che ha avuto qualche problemino alla nascita ma abbiamo superato tutto con il nostro amore.” Queste le parole della moglie del cantante de I Cugini di campagna, capaci di commuovere e far riflettere allo stesso tempo.

Oltre a questa breve menzione ai tempi de L’isola dei famosi, sul conto di Karen – figlia di Nick Luciani e Vanessa Perna – non sono chiaramente noti dettagli in particolare vista la giovane età. Sulla sua vita familiare era stato proprio il padre a svelare un dettaglio nel corso di un’intervista rilasciata per Novella 2000. “Io, mia moglie e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita: un tempo potevo concedermi il lusso… Oggi invece ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus“.

