Chi ucciderà Villy Varrick?: il cast del film di oggi pomeriggio

Mercoledì 16 ottobre 2024 andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.20, il film thriller del 1973 dal titolo Chi ucciderà Villy Varrick? La pellicola è diretta dal noto regista Don Siegel, considerato uno tra i più importanti film maker del genere d’azione, con capolavori come L’inferno è per gli eroi (1962), Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971) e Fuga da Alcatraz (1979). Le musiche hanno invece la firma del compositore e pianista argentino Lalo Schifrin, che aveva già collaborato con il regista in La notte brava del soldato Jonathan (1971) e in Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971).

Il protagonista del film Chi ucciderà Villy Varrick? è interpretato dall’attore statunitense Walter Matthau, diventato famoso per il suo lungo e proficuo sodalizio con il collega Jack Lemmon in pellicole come La strana coppia (1968) e That’s Amore – Due improbabili seduttori (1995). Al suo fianco recita l’attrice Jacqueline Scott, che aveva già lavorato con il regista Don Siegel nel 1969 nel film Ultima notte a Cottonwood. Nel cast della pellicola di oggi troviamo anche: Joe Don Baker, Felicia Farr, Sheree North, Andrew Robinson e Woodrow Parfrey.

Chi ucciderà Villy Varrick?: la trama

Chi ucciderà Villy Varrick? racconta la storia dell’ex pilota acrobatico Villy Varrick, che dopo essersi lasciato alle spalle la sua brillante carriera, lavora come disinfestatore agricolo. Trovandosi in difficoltà economiche, l’uomo decide con sua moglie di iniziare a rapinare le banche.Il suo modus operandi è sempre lo stesso: scegliere piccole filiali di provincia, così da non attirare l’attenzione dei federali. Tutto cambia quando durante l’ennesima rapina, le forze dell’ordine intervengono sul posto e uno dei poliziotti viene ucciso, mentre la moglie di Villy resta ferita. La donna successivamente viene a mancare, mentre il protagonista scopre che questa volta nei sacchi non è presente una piccola somma di denaro, bensì più di mezzo milione di dollari. La situazione diventa ancora più sospetta quando Varrick scopre che i notiziari locali affermano che la somma rubata è piuttosto modesta. In realtà, infatti, quel denaro era nascosto in modo clandestino nella filiale ed apparteneva alla malavita organizzata. Il direttore della banca decide di togliersi la vita, mentre i gangster della zona si mettono sulle tracce di Varrick. Il protagonista però, grazie alla sua astuzia e alle sue abilità come pilota, riuscirà a farla franca, iniziando una nuova vita con l’incredibile somma di denaro rubata.