Chi vince Sanremo 2024? La previsione di Fiorello/ “Per noi di Viva Rai 2 vince…”, ecco di chi si tratta

Il Festival di Sanremo 2024 è sempre più vicino e con tutti i Big in gara si comincia già a fantasticare sul possibile vincitore. Il primo a fare delle ipotesi è Fiorello che a Viva Rai 2 ha chiesto ai suoi ospiti chi potrebbe trionfare sul palco dell’Ariston: la più votata è stata Annalisa.

“È in gara anche Mahmood vero? Quest’anno è un cast pazzesco, ci sono davvero artisti fortissimi. Adesso però facciamo un po’ di pronostici. Chi vincerà Sanremo a febbraio per voi? Sentiamo un po’ cosa ci dicono e cosa pensano. Qui dicono Alessandra Amoroso, Annalisa, i Negramaro, ancora Annalisa, poi Alessandra. Insomma, la maggioranza qui è per Annalisa. Quindi per noi di Viva Rai Due vince Annalisa, segnatevelo, vince lei. Se tanto mi dà tanto vincerà lei. Vediamo se poi ci azzecchiamo” ha affermato lo showman. In effetti, quest’anno l’ex allieva di Amici è sicuramente tra le favorite ed è plausibile ipotizzare sia lei a trionfare.

Quest’uomo mi fa veramente paura Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi“. Queste le parole ironiche di Fiorello in risposta alle dichiarazioni che Amadeus ha rilasciato a Repubblica, su Sanremo giorni fa. Non poteva mancare il commento dello showman, caro amico del direttore artistico.

Le dichiarazioni dello showman si riferiscono alla risposta che Amadeus ha dato, durante l’intervista, in merito alla possibile conduzione della sesta edizione del Festival: “Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema“. E’ chiaro che le trattative siano in corso, non rimane che attendere i futuri sviluppi.

