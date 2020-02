Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni: Maria Cristina De Gregorio vincerà?

Mercoledì 19 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il game show più amato dal pubblico italiano. Gerry Scotti conduce una nuova puntata di Chi vuol essere milionario? che, con la nuova edizione, ha già regalato un milione di euro. A conquistato è stato Enrico Remigio che, nella scorsa puntata, ha mandato a Gerry Scotti e al pubblico di canale 5 un saluto da Singapore ringraziando tutti per la grande occasione che gli hanno dato permettendogli di partecipare ad un game che, pur essendo rimasto sempre fedele alla formula originale nel corso degli ultimi vent’anni, continua ad appassionare i telespettatori. Anche questa sera, di fronte a Scotti che conduce Chi vuol essere milionario sin dalla prima puntata, si accomoderanno nuovi concorrenti. Per scalare la piramide e tentare di rispondere alle 15 domande che valgono il milione di euro, ogni partecipante ha a disposizione quattro aiuti: il 50:50, il Chiedilo a Gerry, il Chiedilo al tuo esperto in studio e lo switch/cambio domanda.

CONCORRENTI CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: SI RIPARTE DA MARIA CRISTINA DE GREGORIO

La settimana scorsa, a giocare a tentare di scalare la piramide di Chi vuol essere milionario? è stato Alessandro Limiroli, dentista 43enne da Gera D’Adda (Bergamo) che ha portato a casa 20mila dopo aver sbagliato la domanda che valeva ben 70mila euro. Il simpatico dentista è caduto sul seguente quesito: “Chi di loro ha detto: ‘Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina’”? Opzioni: “Janis Joplin”; “Tina Turner”; “Little Richard”; “Freddie Mercury”. Alessandro Limiroli ha risposto Freddie Mercury, ma la risposta giusta era Little Richard. Dopo di lui, a sedersi di fronte a Gerry Scotti è stata Maria Cristina De Gregorio., una traduttrice appassionata di viaggi di Roma. Maria Cristina ha finora conquistato 7mila euro e ha già utilizzato gli aiuti “Chiedi a Gerry” e “50:50”. Questa sera, la puntata comincerà proprio con lei: riuscirà a scalare la piramide e a portare a casa il milione di euro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA