Chi vuol essere milionario oggi non va in onda/ Perchè? Pausa per Sanremo

Solo una settimana fa Chi vuol essere milionario, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, teneva incollati davanti al piccolo schermo oltre tre milioni di telespettatori regalando la meritatissima vincita da un milione di euro ad un giovane concorrente. Enrico Remigio, rispondendo correttamente alla quindicesima nonché ultima domanda della scalata prevista dal game show, si portava a casa la ricchissima vincita da un milione di euro ottenendo al tempo stesso il titolo di quarto concorrente della storia italiana del gioco ad aver vinto la massima somma messa in palio. Questa settimana, però, piccola pausa prevista per la trasmissione dell’ammiraglia Mediaset che, come gran parte dei programmi, in occasione della settimana dedicata al Festival di Sanremo mettono in pausa la propria programmazione per non disperdere i propri utenti in gran parte interessati alla kermesse canora trasmessa da Rai1. Oggi, mercoledì 5 febbraio, quindi, la terza puntata di Chi vuol essere milionario 2020 non andrà in onda. Tuttavia su Canale 5, in assenza della simpatia di Gerry Scotti e della bravura dei concorrenti che tenteranno la nuova scalata verso il milione, andrà in onda la commedia dal titolo “Matrimonio al Sud”. Tante risate con Massimo Boldi e Biagio Izzo – tra gli altri – che ci condurranno nella storia di un industriale lombardo la cui vita sarà stravolta dalla scoperta dell’imminente matrimonio di suo figlio con una giovane del Sud.

